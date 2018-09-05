На майках сборной Украины по футболу появился девиз "Слава Украине!"

Национальная сборная по футболу Украины отныне выступает в майках, на которых написано "Слава Украине!", заявили в пресс-службе организации. Там пояснили, что размещенный на футболках девиз призван вдохновить игроков. Сообщается, что на презентации новой формы присутствовали ветераны конфликта в Донбассе.

Ранее в июле, после победы сборной Хорватии над Россией на чемпионате мира, член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он кричит: "Слава Украине!" Международная федерация футбола (ФИФА) расценила этот поступок как нарушение норм политической нейтральности. Тренер был оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков, а футбольная федерация Хорватии исключила его из делегации национальной команды. Интернет-пользователи из Украины и других стран тогда поддержали Вукоевича через онлайн-флешмоб: в течение суток они опустили рейтинг ФИФА в фейсбуке до минимального.

Теперь, однако, Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии, сообщает хорватское издание Vesti Online. Эту информацию подтвердил украинский журналист Андрей Шахов. В своем фейсбуке он написал, что главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу понравилась работа Вукоевича "по изучению соперников".

Выражение "Слава Украине!" известно как национальное украинское приветствие и девиз борцов за независимость страны. Оно стало особенно популярным в 2013–2014 годы – в период Евромайдана и развившегося затем конфликта с Россией.