Мосгорсуд отказался отменить арест Алексея Навального

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу на арест оппозиционера Алексея Навального за акцию в поддержку "забастовки избирателей", состоявшуюся в январе. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

27 августа Тверской суд Москвы назначил Алексею Навальному наказание в виде 30 суток ареста. В этот раз главу Фонда борьбы с коррупцией обвинили в "повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия".

Навальный был задержан 25 августа возле своего дома по протоколу от 22 февраля, который составили спустя почти месяц после "забастовки избирателей".

28 января 2018 года сторонники политика по всей стране провели акцию в знак протеста против решения Центризбиркома не регистрировать Навального кандидатом на президентских выборах.