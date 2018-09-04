Пенсионный протест: продолжение следует?

В выходные 1-2 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста прошли в более чем 100 городов России. В Москве состоялись сразу два митинга: КПРФ вывела на проспект Сахарова около 9 тысяч человек, а профсоюзы, эсеры и "Яблоко" на Суворовскую площадь около 3 тысяч.

Движение не идет на спад после выступления президента Путина, пообещавшего небольшие уступки. Опрос "Левада-центра" дает 53%, готовых участвовать акциях протеста против пенсионной "реформы". На 9 сентября намечена акции сторонников Алексея Навального. 15 сентябре состоится митинг в Петербурге.

Каковы перспективы протеста? Обсудят председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, социолог Леонтий Бызов, координатор проектов ФБК Артем Торчинский, депутат Государственной Думы РФ Олег Шеин. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 сентября в 19:05.