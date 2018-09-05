В Новосибирске полиция провела обыск в штабе Навального

В Новосибирске сегодня днем полиция провела обыск в местном штабе политика Алексея Навального. Сотрудники офиса сообщили об этом в твиттере и опубликовали фото с места событий. Они предполагают, что интерес правоохранительных органов связан с предстоящей всероссийской акцией протеста против повышения пенсионного возраста.

Кроме того, руководитель штаба Сергей Бойко ранее заявил, что на протяжении нескольких дней его ищут сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД.



"Меня не нашли – пришли в штаб за листовками. Что не сделаешь ради пенсии в 45. А вы на что готовы за свою пенсию?" –​ написал он на своей странице.

Сторонники Навального отмечают, что в офисе не было новых напечатанных агитационных листовок и других материалов. Полицейские, по словам волонтеров, проверили все шкафы в помещении. Они не нашли ни плакатов, ни ноутбуков, и со словами "скучно у вас тут" покинули штаб.

В единый день голосования 9 сентября сторонники Навального планируют провести акции протеста во многих городах России. В Новосибирске местный штаб подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга, ответ от чиновников пока не поступил. Однако волонтеры заявили, что в любом случае проведут мероприятие в заявленном месте.