Белый дом с изнанки. Существует ли "тихое сопротивление" Трампу?

Президент США Дональд Трамп окружен в Белом доме людьми, которые пытаются ограничить его "опасные импульсы", участвуя внутри администрации в "тихом сопротивлении". Такую картину рисуют публикации последнего времени: выдержки из новой книги журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" и анонимная колонка в The New York Times "высокопоставленного лица в администрации Трампа". Сам президент назвал книгу Вудворда "художественным вымыслом" и усомнился в существовании "высокопоставленного лица".

"Настоящая власть, хоть я и не хочу употреблять это слово, – это страх". Так выразился Дональд Трамп в интервью, которое он дал журналистам Washington Post Бобу Вудворду и Роберту Косте в апреле 2016 года. "Страх. Трамп в Белом Доме" – так назвал свою новую книгу Боб Вудворд. На прилавках она появится 11 сентября, но уже сейчас предварительных заказов на нее столько, что в списке бестселлеров Amazon она значится на первом месте.

Настоящая власть, хоть я и не хочу употреблять это слово, – это страх

14 августа, узнав от советников, что книга вот-вот выйдет в свет, президент позвонил ее автору. Звонок президента США – само по себе признание. Но Боб Вудворд в нем не нуждается. 46 лет назад он вместе с другим молодым репортером Washington Post, Карлом Бернстином, начал расследование попытки взлома штаб-квартиры Национального комитета Демократической партии в отеле "Уотергейт". Итогом расследования стала спустя два года досрочная отставка президента Никсона – он ушел, чтобы избежать неминуемого импичмента.

С тех пор Боб Вудворд написал 18 книг. Практически каждая из них становилась событием. Его имя – гарантия достоверности. Его осведомленность кажется непостижимой. Ему рассказывают всё, потому что опасаются, что если не расскажешь ты, расскажет другой. Он многократно проверяет каждый факт, и если уж закавычивает фразу, можно не сомневаться, что она была произнесена именно в такой редакции. Вот почему Дональд Трамп позвонил Бобу Вудворду. С разрешения собеседника Вудворд записал разговор.

"Жаль, что мы упустили возможность поговорить для книги", – говорит президенту журналист после приветствий. Президент отвечает, что он не получал никаких просьб об интервью. Вудворд говорит, что просил, и не раз. Дональд Трамп несколько раз в течение 11-минутного разговора принимается выяснять, почему ему никто не сказал о запросах Вудворда, но так и не может этого сделать, даже когда к беседе присоединяется его советник по связям с общественностью Келлиан Конвэй, к которой Вудворд тоже обращался.

Президент заводит речь об успехах его администрации, в первую очередь в экономике. Вудворд отвечает, что осведомлен о подобной точке зрения, и говорит, что серьезно подошел к созданию книги, получив немало документов и свидетельств о происходящем в Белом доме. "Это жесткий взгляд на мир, на вашу администрацию и на вас", – предупреждает Трампа Вудворд. "Ну да, – произносит президент. – Подозреваю, это значит – еще одна негативная книга".

Это жесткий взгляд на мир, на вашу администрацию и на вас

Он снова перечисляет свои успехи, затем произносит: "Ну, так что мы будем делать?" "Ну..." – мнется Вудворд. "Значит, еще одна плохая книга про меня выходит, – заключает президент. – Эка невидаль".

В конце беседы Трамп еще раз сожалеет, что книга получилась "очень неточная". Вудворд возражает: "Она будет точная, обещаю". Он заверяет президента, что в книге нет ничего, что автор не узнал бы от непосредственных свидетелей того, о чем он пишет. Но президент не согласен: "Точная – это та, где написано, что никакой президент не делал свою работу лучше, чем я". "Я верю в нашу страну, – говорит на прощание Вудворд, – и, поскольку вы – наш президент, желаю вам удачи".

Washington Post опубликовала запись этого разговора 4 сентября вместе с отрывками из книги, основанной, как сказано в аннотации, на "сотнях часов записей" интервью с бывшими и нынешними должностными лицами администрации. Извлечения содержат сенсационные детали: например, утверждается, что Трамп после химической атаки в Сирии в прошлом году потребовал от министра обороны убить Башара Асада. Также, по данным автора, президент якобы требовал превентивного удара по КНДР. Вудворд утверждает, что высокопоставленные сотрудники Трампа отзывались о нем крайне негативно: глава аппарата Джон Келли якобы назвал его идиотом, а министр обороны Джеймс Мэттис якобы сравнил способности президента понимать то, что ему сообщают, с уровнем ученика пятого или шестого класса.

В тот же день действующие лица книги опубликовали опровержения.

"Сама идея о том, что я когда-либо называл президента идиотом, не соответствует действительности, – заявил глава аппарата Белого Дома Джон Келли. – На самом деле – ровно наоборот..."

Сама идея о том, что я когда-либо называл президента идиотом, не соответствует действительности

"Сама идея о том, что я, находясь на службе в этой администрации, – сказано в заявлении министра обороны генерала Мэттиса, – способен проявлять неуважение к избранному главнокомандующему, президенту Трампу, или терпеть непочтительность к посту президента со стороны Министерства обороны – плод богатого воображения".

В апреле Джону Келли уже приходилось опровергать сведения о том, что он неоднократно называл президента идиотом. Тогда об этом сообщила телекомпания NBC News.

Президент прокомментировал происходящее в Твиттере. Одно из опровержений касалось якобы данных им характеристик министра юстиции, выходца из южных штатов США Джеффа Сэшенса.

​"Уже дискредитированная книга Вудворта утверждает, что я называл Джеффа Сэшенса "слабоумным" и "тупым южанином". Я никогда не называл так никого, в том числе Джеффа, и быть южанином – это круто!"

5 сентября публикацию Washington Post прокомментировала пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"У него, может, и записаны сотни часов интервью, но я думаю, что это интервью раздраженных бывших сотрудников. Там много анонимных источников. Могу сказать вам следующее. Я работаю под началом президента последние три года. Я была сотрудником его избирательного комитета. Я являюсь сотрудником администрации, и все, что я до сих пор прочла в отрывках из этой книги, не описывает того, что происходлит в здании позади меня".

Наконец, у журналистов появилась возможность спросить президента лично, какого он мнения о книге.

"Книга ничего не значит. Это вымысел. Генерал Мэттис уже очень сильно высказался. Думаю, вы знаете генерала Мэттиса. Он делает что хочет. Он очень независимый парень. Он оскорблен приписанными ему репликами. И он сделал очень сильное заявление вчера вечером – надеюсь, вы его читали.

Генерал Келли – то же самое. Он видел это. Был оскорблен тем, что там написано. Вот он тут. Он поверить не мог своим глазам. И он выступил с очень-очень сильным заявлением. И многие другие. Другие заявления еще будут.

Эта книга – художественная литература. Если разобраться в прошлом Вудворда, у него была та же самая проблема с другими президентами. Ему нужна реклама. Он продает книги. Но мы уже сделали меньше чем за два года больше, чем любая другая администрация. Это невероятно…"

Что же так задело президента и его команду?

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Книга Вудворда – не просто сборник историй, рисующих неприглядное закулисье Белого дома. Дело не в отдельных высказываниях. Наверняка и у любого другого президента были подчиненные, с досады и втихомолку жаловавшиеся на его умственные способности. Из записей телефонных разговоров того же Никсона мы знаем, что и он порой не стеснялся в выражениях. Вудворд пишет о дисфункции правительства. Работать нормально оно не может потому, что президент, цитирует Вудворд один из своих источников, "не понимает, как работает правительство, не способен и не желает это понимать".

Вудворд описывает, что на совещании по Северной Корее президент вдруг спрашивает, с какой стати вообще в этот регион вкладываются такие ресурсы? "Мы делаем это, чтобы предотвратить Третью мировую войну", – отвечает ему генерал Мэттис, но президент остается при своем мнении. Другая описанная автором сцена: Трамп решает разорвать торговое соглашение с Южной Кореей – с его точки зрения, это "плохая сделка", и, дабы не допустить этого, старший экономический советник Белого Дома (теперь уже бывший) Гэри Кон похищает со стола президента ожидающий подписи документ. Президент о нем так и не вспомнил. Еще один эпизод из книги: в апреле 2017 года после химической атаки в Сирии президент предложил министру обороны ликвидировать сирийского лидера Башара Асада: "Давайте убьем его к чертовой матери! Давайте действовать! Поубиваем их побольше!", но, положив трубку, Мэттис говорит подчиненным: "Ничего этого мы делать не будем". (Позже Трамп заявил журналистам, что никогда не обдумывал идею ликвидации Асада).

Давайте убьем его к чертовой матери! Давайте действовать! Поубиваем их побольше!

Но больше всего президента выводит из себя расследование спецпрокурора Мюллера. В такие дни, пишет Вудворд, весь Белый дом пребывает в состоянии "нервного срыва". Известно, что юристы Трампа с декабря ведут с Мюллером переговоры о формате его встречи с президентом. В январе адвокат Трампа Джон Дауд пытается убедить своего клиента в том, что он должен отказаться от встречи, пишет Вудворд, и для этого Дауд устраивает президенту репетицию беседы с Мюллером, исполняя роль спецпрокурора. Спустя некоторое время президент начинает путаться в своих ответах и теряет терпение: "Проклятая фальшивка! Не хочу я давать показания!"

Через три месяца Дауд повторяет свою рекомендацию: "Не давайте показания. В противном случае дело кончится оранжевым комбинезоном" (то есть тюремной робой). Но президент опять не соглашается с ним: "Я буду очень хорошим свидетелем". "Вы не хороший свидетель, – отвечает Дауд. – Господин президент, боюсь, я ничем не могу быть вам полезен". На следующий день он просит освободить его от обязанностей личного адвоката Трампа.

Мюллер ведет расследование, существовал ли сговор между предвыборной кампанией Трампа и российскими властями, однако на практике для президента большую угрозу представляют обвинения в препятствовании правосудию и лжесвидетельствах, если он попытается помешать расследованию.

Джон Дауд опубликовал опровержение. "Я не намерен комментировать каждое неточное высказывание, приписываемое мне, – заявил он газете Washington Examiner, – но я хочу внести ясность: никакой "репетиции" или "реконструкции" беседы в офисе специального прокурора не было. Далее, я не называл президента "лжецом" и не говорил, что он может кончить "оранжевым комбинезоном". Служить президенту Трампу было великой честью и особой привилегией".

Прежде сообщалось, что Дауд ушел именно потому, что президент игнорировал рекомендацию своих юристов не встречаться с Мюллером.

В полемике вокруг книги Боба Вудворда выделяются реплики его "жертв". Бывший советник президента Клинтона Пол Бегала пишет так:

"24 года назад Вудворд в своей книге о Клинтоне цитировал мои грубые и вульгарные высказывания. Почему? Может, потому что он республиканец. Или. Потому. Что я так говорил".

Ари Фляйшер, бывший пресс-секретарь президента Буша:

​"Я оказался крайним в книге Боба Вудворда. Там были цитаты, которые мне не нравились. Но я ни разу не подумал, что Вудворд их состряпал сам. У анонимных источников язык без костей, они могут и приврать. Но Вудворд всегда играет честно".

В New York Times на следующей день после публикации фрагментов книги появилась колонка анонима, который представлен как "старшее должностное лицо администрации Трампа", а сам он называет себя "участником сопротивления" внутри этой администрации. Члены этого внутреннего сопротивления, по словам безымянного автора, поклялись помешать исполнению ряда пунктов повестки дня президента и его "худшим побуждениям", а также спасти от разрушения демократические институты Америки.

Американцы должны знать, что в комнате есть и взрослые

При этом анонимный автор подчеркивает, что речь не идет о сопротивлении в понимании левых сил, полностью отвергающих политику, предлагаемую Трампом: "Мы хотим успеха этой администрации и считаем, что многие из ее действий уже сделали Америку более безопасной и более процветающей". Колумнист замечает: "Может, это и слабое утешение в нашу хаотичную эпоху, но американцы должны знать, что в комнате есть и взрослые".

Ответом президента стал очередной твит:

​"Существует ли на самом деле так называемое "старшее должностное лицо", или это очередной фальшивый источник жалкой New York Times? Если трусливый аноним существует, Times обязана в интересах национальной безопасности выдать его правительству немедленно!"

В анонимной колонке упоминается 25-я поправка к Конституции США, описывающая процедуру перехода власти к вице-президенту в случае недееспособности главы государства. Однако, по словам автора, никто не хочет создавать конституционный кризис, поэтому "тихое сопротивление" собирается делать все возможное, чтобы администрация "двигалась в правильном направлении".

Однако отстранение президента от должности – политический процесс. Республиканцы, партия президента Трампа, рискуют потерять большинство в нижней палате Конгресса на выборах в ноябре – и тогда, теоретически, Палата представителей может проголосовать за импичмент, если для того будут основания. Но затем решение будет принимать Сенат, где импичмент должны поддержать две трети ег членов. Ни при каких обстоятельствах демократы не могут получить на выборах подобное большинство. Значит, гипотетический импичмент должна будет поддержать и часть сенаторов-республиканцев.

Но среди республиканцев поддержка президента Трампа высока (чему способствует превосходное состояние американской экономики), и маловероятно, чтобы значительное число сенаторов от этой партии пошли против воли своих избирателей. Как заявил в интервью CNN сенатор Линдси Грэм, "в моем мире, в Южной Каролине, где я живу, большинство людей очень довольны тем, что делает президент", – и заметил, что Боб Вудворд и The New York Times не пользуются особым влиянием на его избирателей.