Сотрудника Росгвардии арестовали по подозрению в убийстве девушки

Советский районный суд Казани арестовал сотрудника Росгвардии Марата Сахапова, который подозревается в убийстве 21-летней местной жительницы Эльнары Карахановой. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права", юрист которой представляет интересы родителей погибшей. Сахапов пробудет в следственном изоляторе как минимум до 1 ноября.

Убийство Карахановой произошла в ночь на 1 сентября. По версии следствия, 28-летний сотрудник Росгвардии сначала избил девушку, а затем выкинул ее с балкона квартиры, находящейся на шестом этаже. На судебном заседании Сахапов не отрицал, что нанес Карахановой побои.

При этом выяснилось, что еще в 2012 году на домашнее насилие со стороны Сахапова жаловалась его бывшая супруга, но потом она отозвала свое заявление из правоохранительных органов. Караханова, в свою очередь, в январе 2018 года обращалась в больницу с множественными ушибами и гематомами, которые, со слов ее подруг, также были следствием побоев со стороны Сахапова.

В организации "Зона права" намерены выяснить, каким образом Марат Сахапов, до 2016 года являвшийся сотрудником ОМОН, проходил аттестацию и психологические тесты для работы в Росгвардии. Также правозащитники проверят, имелись ли жалобы других граждан на неадекватное поведение Сахапова и какие по ним были приняты процессуальные решения.