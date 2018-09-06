Сирийская провинция Идлиб вновь подверглась авиаударам. Об этом со ссылкой на спасателей и группы мониторинга ситуации в регионе сообщает Reuters.

По данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, удар нанесла российская авиация. Подтверждения этой информации нет, как и данных о погибших или раненых. Накануне при авиаударах, по данным правозащитников, в Идлибе погибли около 15 мирных жителей.

Идлиб – последняя сирийская провинция (если не считать курдских территорий на востоке страны), которую удерживают оппозиционные Башару Асаду вооруженные группировки. Международное сообщество опасается, что поддерживаемые России правительственные войска Сирии могут применить в регионе химическое оружие. ООН ранее заявила об угрозе гуманитарной катастрофы в провинции в случае масштабного наступления – в Идлибе находятся миллионы беженцев и мирных жителей.

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр в четверг заявил о готовности нанести удары по объектам армии Асада в случае применения в Идлибе химоружия. Ранее с подобным заявлением выступал Вашингтон.