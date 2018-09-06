В России будут штрафовать за увольнение людей предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин в четверг внес в Государственную думу поправки, предусматривающие уголовную ответственность за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В случае нарушения закона работодателем, он будет обязан выплатить штраф до 200 тысяч рублей, либо отправиться на обязательные работы на срок до 360 часов.

Также стало известно, что депутаты от партии "Единая Россия" предложили переводить средства, изъятые в рамках дел о коррупции, в Пенсионный фонд.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 29 августа президент России Владимир Путин предложил смягчить реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.