Недовольство растет. Более половины россиян готовы к пенсионным протестам

Более половины россиян (53 процента) заявили о готовности участвовать в акциях протеста против повышения пенсионного возраста. Таковы данные опроса "Левада-центра". О том, перерастут ли эти настроения в усиление протестной активности, можно будет судить уже в ближайшее воскресенье. 9 сентября во многих российских городах запланированы акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального.

Опросы Левада-центра демонстрируют рост недовольства россиян в связи с запланированной властями пенсионной реформой. В июле только треть респондентов заявляли, что могли бы выйти протестовать против повышения пенсионного возраста. Согласно последнему опросу, число таких граждан возросло до 53 процентов. Если бы референдум по вопросу возраста выхода на пенсию проводился в ближайшее воскресенье, за сохранение нынешнего пенсионного возраста высказались бы 77 процентов респондентов, а против – 10 процентов.

По мнению директора "Левада-центра" Льва Гудкова, тема пенсий оказалась очень болезненной для россиян, но цифры, полученные в опросе, демонстрируют, скорее, общее настроение, чем реальную готовность граждан выходить на уличные акции.

– С чем вы связываете рост протестных настроений? С последним выступлением Владимира Путина о некоторой корректировке пенсионных планов правительства?

– Нет, этот опрос проходил до выступления президента. Так что обращение Путина не повлияло на его результаты. Это связано в принципе с недовольством законопроектом о пенсионной реформе и повышением социального напряжения в стране в целом – с недовольство ростом цен, страхом перед безработицей и так далее. Но пенсионная реформа беспокоит людей больше всего. Против нее выступает около 90 процентов, в большей степени это люди предпенсионного возраста, которые обеспокоены угрозой потери работы и так далее. Причем, недовольство действительно растет. Это не разовое повышение, оно начало расти сразу после мартовских выборов.

– А какие возрастные группы изъявляют готовность выходить на акции протеста?

– Пока я бы осторожно относился к этим данным. Мы действительно получили экстраординарную цифру готовности в 53 процента, это очень высокий показатель, близкий к кризисам 1998 года. Но это настроение, это не реальное поведение. Это очень важно понимать и различать. Обычно на такие вопросы отвечают положительно примерно 11-15 процентов, в данном случае – это 53. Если бы даже это были 5 процентов, количественно это было бы уже несколько миллионов человек. Это очень много. Я думаю, что пока это довольно диффузная реакция, потому что нет ни организаций, которые могли бы взять на себя координацию и организацию таких протестных выступлений, ни соответствующих лидеров. Вот КПРФ взялась... Но репутация Компартии не слишком высока, ей не очень доверяют. Поэтому это не фактор мобилизации протестного выхода на улицу.

– Ближайшая Всероссийская акция против пенсионной реформы запланирована на 9 сентября. Могут ли сторонники Алексея Навального вывести значительно более заметное число людей на акцию против пенсионной реформы, чем в прошлый раз?

С точки зрения населения, власть, грубо говоря, лезет в карман.

– Я так не думаю. Нет никаких признаков. Для того чтобы вышли, должна быть какая-то очень большая оргподготовка: должна быть проведена информационная работа хотя бы по соцсетям. К тому же действуют факторы, подавляющие желание выйти: угрозы, которые транслируются по телевидению и общее ощущение предопределенности этого законопроекта. Люди не очень верят в то, что они в состоянии чего-то добиться. Они говорят, что если бы состоялись массовые выступления, они бы примкнули к ним. Но пока они не видят, что бы проходили особенно массовые и регулярные демонстрации.

– А недовольство пенсионной реформы носит чисто социальный характер? Или есть в нем политический элемент? Грубо говоря, люди хотят поменять происходящее в стране или поменять тех, кто этим происходящим заведует?

– Я бы сказал, что здесь задето чувство социальной справедливости. С точки зрения населения, власть, грубо говоря, лезет в карман. Это такое узаконенный грабеж. Это очень важное расхождение в понимании того, что такое пенсия, философия пенсии. Если государство считает, что пенсия – это компенсация за утрату трудоспособности людей в старшем возрасте, то население считает, что люди себе заработали на обеспеченную старость. Это неприкосновенно. Поэтому, когда государство на фоне всех внешнеполитических авантюр (войны в Сирии или негласной войны в Донбассе, огромных расходов на армию, на чиновников, на перевооружение), повышает пенсионные возраст, люди считают (и справедливо считают), что государство пытается решить проблему бюджетного дефицита за счет них, залезая к ним в карман, как это уже было неоднократно. Этот опыт устойчивый и негативный и людей это возмущает очень сильно. Что касается политического аспекта. Я боюсь, при нашей пассивности и аморфности политического сознания, до этого дело не доходит.

Раздражение будет тлеть и сохраняться, но к большим социальным потрясениям и возмущениям это не приведет.

– Как долго продлится недовольство по поводу пенсионной реформы? Есть ли у него шанс перерасти в какие-то более массовые выступления? Или это все затихнет в течение ближайших месяцев?

– На мой взгляд, раздражение будет тлеть и сохраняться, но к большим социальным потрясениям и возмущениям это не приведет. Мне кажется, что власть постарается погасить недовольство демагогией, пропагандой, частично репрессиями против активистов и организаторов митингов протеста, – считает Лев Гудков.

В России уже несколько месяцев продолжаются протесты против предложенной правительством пенсионной реформы. Последние протесты прошли на днях сразу в нескольких российских городах. Следующая всероссийская акция запланирована на 9 сентября. Ее организатор – арестованный на 30 суток оппозиционер Алексей Навальный. Протесты заявлены примерно в сотне городов, власти Москвы проведение шествия по Тверской улице не согласовали. Подробнее о планах оппозиции на 9 сентября Радио Свобода рассказал представитель Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин:

– Выйдут ли люди 9-го числа на акции или выйдут в какие-то другие дни – это не столь важно. Важно то, что эта пенсионная реформа реально античеловеческая и направлена на отъем средств у обычных людей и перенос их в карман жуликов, олигархов и в защиту бизнеса друзей Путина. Поэтому я, конечно, надеюсь, что много людей выйдет, но власть все делает для того, чтобы запугать. Например, не согласовывает акции. В Петербурге сейчас власти как-то с умом подошли. Они согласовали. А везде, в том числе в Москве, власти почему-то нарушили свои собственные законы. Но у нас обязательно акции состоятся. И я очень надеюсь, что на них будет много людей.

– В скольких российских городах планируются выступления?

– Более 100 городов присоединились к этой акции. Я думаю, что везде люди будут выходить.

Реформа слишком наглая, слишком очевидно, как власти взяли и украли у людей 5 лет пенсии.

– Алексей Навальный уже призывал выходить на акции против пенсионной реформы. Они состоялись в июле во время проведения Чемпионата мира, поэтому Москва и Петербург выпали из этой протестной активности. По вашим наблюдениям, как-то изменился возрастной и социальный состав участников протеста? Интересна ли молодому электорату тема пенсий? И присоединилась ли протестам по призыву Навального более возрастная аудитория?

– Во-первых, молодым людям интересна тема пенсий. Все думают о будущем и понимают, что государство отняло у них и у их родителей пенсии. По поводу возрастной аудитории. Посмотрите, у нас большое количество роликов, где люди предпенсионного возраста призывают приходить на демонстрации. Эта тема волнует, наверное, абсолютно всех, потому что реформа слишком наглая, слишком очевидно, как власти взяли и украли у людей 5 лет пенсии. И еще вот эта наглая подачка, когда Путин говорит, мол я вам немножко снизил, женщинам теперь можно работать чуть-чуть поменьше, только для этого сначала добавили 8 лет, а потом 3 отняли. Добрый Путин скостил 3 года, на самом деле, добавив 5 лет. Поэтому это касается всех. Все люди на эту тему очень сильно задумались. Многие люди, которые поддерживали курс власти, после этой так называемой пенсионной реформы сказали, что что-то идет не так.

– На ваш взгляд, недовольство пенсионной реформой носит социальный или политический характер?

Пенсионная реформа открыла, наконец, людям глаза.

– Конечно, политическое недовольство есть. Многие люди почему-то ошибочно верили, что есть какая-то стабильность, ошибочно верили обещаниям этих единоросов, которые у них в регионах выдвигаются, депутатам, которые от их округов выдвигались, и Путину, который уже много лет выдвигается и говорит: "Нет, мы не тронем пенсионные накопления". Но этого не случилось. Есть много людей, которые давно понимают, что ничего хорошего от "Единой России", от Путина и Медведева не стоит ждать. А есть люди, которые как раз после пенсионной реформы прозрели.

– Ожидается ли вы дальнейший рост протестных настроений в связи с пенсионной реформой?

– Я думаю, что он будет. И не только из-за пенсионной реформы. Пенсионная реформа просто открыла, наконец, людям глаза. Люди начали смотреть вокруг и думать, что повышение цен – это может быть не какие-то происки инопланетян, а следствие бездарной политики "Единой России", Путина и Медведева, – рассказал представитель Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

В середине июля Государственная дума России одобрила в первом чтении законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 29 августа президент России Владимир Путин предложил смягчить реформу, снизив возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет.