"Трансперенси" нашла конфликт интересов у певицы Бабкиной

Российское отделение "Трансперенси Интернешнл" сообщило о признаках конфликта интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы.

В документе, опубликованном на сайте организации, в частности, упоминаются певица Надежда Бабкина и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Бабкина – депутат Мосгордумы. Она также является одним из руководителей думской комиссии по культуре. В свою очередь комиссия выступает учредителей театра "Русская песня", которым руководит Бабкина.

"Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку", — говорится в докладе "Трансперенси". Авторы документа утверждают, что за последний год артистка заключила с "Русской песней" три контракта на общую сумму семь миллионов рублей.

Представитель Бабкиной в Мосгордуме в разговоре с РБК заявил, что певица не комментирует публикацию "Трансперенси".

Спортсмен Александр Легков – депутат Мособлдумы, сотрудник комитета по делам молодежи и спорта. Одновременно Легков является учредителем компании "Экипировочный центр имени Легкова". По данным "Трансперенси", центр Легкова заключил два контракта на поставку спортинвентаря на общую сумму более трех миллионов рублей. Это контракты с государственной спортивной школой олимпийского резерва "Истина". Учредитель школы — министерство спорта Московской области.

В интервью РБК спортсмен назвал информацию "Трансперенси" "притянутой за уши" и попросил обратиться за комментариями в Мособлдуму.

"Трансперенси Интернешнл" подала обращение по каждому из депутатов в прокуратуру. Оттуда запросы по Бабкиной и Легкову были перенаправлены в комиссию Мосгордумы по контролю за депутатскими декларациями доходов и имущества. Там сообщили, что депутаты не уведомляли о наличии у них заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Обращения также направлены в администрацию президента России и в комитет по противодействию коррупции российской Госдумы.