Международный ПЕН-центр выступил в защиту Олега Сенцова

Международный ПЕН-центр призвал освободить украинского режиссера Олега Сенцова и других заключенных, которые, по мнению авторов обращения, "оказались за решеткой исключительно за мирное выражение собственного мнения и за правозащитную деятельность".

Обращение за подписью исполнительного директора ПЕН-центра Карлеса Торнера было адресовано участникам открывшегося сегодня Международного конгресса переводчиков. Авторы письма рассчитывали, что письмо-приветствие зачитают организаторы мероприятия.

Директор Института перевода Евгений Резниченко упомянул на открытии Конгресса, что получено письмо от Международного ПЕН-центра, но отказался его читать. По словам Резниченко, это не приветствие, а воззвание, и для него есть более подходящие места, например – Красная площадь. Об этом Радио Свобода сообщили в Ассоциации Свободное Слово.

Заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, выступавший вслед за Резниченко, в свою очередь, заявил, что не считает нужным что-то скрывать, и предложил Институту перевода размножить текст и раздать его участникам Конгресса.

Помимо Олега Сенцова, которого российские власти считают террористом, в приветствии Международного ПЕН-центра упоминается режиссер Кирилл Серебренников, которого обвиняют в хищениях бюджетных средств, и глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев. Его арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Сам Дмитриев обвинения отвергает.

В защиту Сенцова, Серебренникова и Дмитриева неоднократно выступали правозащитные организации, деятели культуры и лидеры стран Запада.