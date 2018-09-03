Кирилл Серебренников попросил прекратить дело "Седьмой студии"

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, попросил прекратить уголовное дело о хищении бюджетных средств в отношении него. Художественный руководитель "Гоголь-центра" считает, что в деле "Седьмой студии" нет состава преступления. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката режиссера.

В понедельник Серебренников закончил знакомиться с материалами уголовного дела. В конце августа суд в Москве продлил до 19 сентября срок домашнего ареста режиссера.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в хищении средств, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". За время следствия сумма ущерба выросла почти вдвое – с 66 до 133 миллионов рублей.

По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.