Суд утвердил снятие ПАРНАС с выборов в Ярославской области

Верховный суд России в пятницу признал законным снятие списка Партии народной свободы (ПАРНАС) с выборов в Ярославскую областную думу, оставив без изменений решение городского суда. Оно было принято 28 августа по иску "Патриотов России" и ЛДПР.

Заявители настаивали, что ПАРНАС допустила нарушения при проведении собрания по выдвижению списка кандидатов. В самой партии решение о снятии с выборов считают неправосудным.

Ярославская областная дума была единственным региональным парламентом, в составе которого были депутаты от ПАРНАС. В партии называли выборы в нее главной целью в избирательном цикле 2018 года. Теперь, в соответствии с российским законодательством, ПАРНАС понадобится собирать подписи для участия в выборах в Госдуму.

На этой неделе в Ярославской области двое членов ПАРНАС заявили о нападениях и провокациях. В среду в Ярославле избили депутата Сергея Балабаева, а в ночь на вторник в Рыбинске неизвестные сожгли автомобиль депутата муниципального совета Дмитрия Бондарева.