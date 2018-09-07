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Суд утвердил снятие ПАРНАС с выборов в Ярославской области

Председатель ПАРНАС Михаил Касьянов

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Верховный суд России в пятницу признал законным снятие списка Партии народной свободы (ПАРНАС) с выборов в Ярославскую областную думу, оставив без изменений решение городского суда. Оно было принято 28 августа по иску "Патриотов России" и ЛДПР.

Заявители настаивали, что ПАРНАС допустила нарушения при проведении собрания по выдвижению списка кандидатов. В самой партии решение о снятии с выборов считают неправосудным.

Ярославская областная дума была единственным региональным парламентом, в составе которого были депутаты от ПАРНАС. В партии называли выборы в нее главной целью в избирательном цикле 2018 года. Теперь, в соответствии с российским законодательством, ПАРНАС понадобится собирать подписи для участия в выборах в Госдуму.

На этой неделе в Ярославской области двое членов ПАРНАС заявили о нападениях и провокациях. В среду в Ярославле избили депутата Сергея Балабаева, а в ночь на вторник в Рыбинске неизвестные сожгли автомобиль депутата муниципального совета Дмитрия Бондарева.

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