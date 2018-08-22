Навстречу фарсу?

Практически вся серьезная непарламентская оппозиция или не допущена на региональные выборы 9 сентября или зачищена, лишена регистрации судебными решениями, нужными властям и "Единой России". В Псковской области с выборов суды убирают кандидатов партии "Яблоко", в Екатеринбурге неугодных участников кампании просто бьют. Системные парламентские партии, как КПРФ не выставили своих кандидатов там. где они могли выиграть: в Новосибирской, Красноярской областях, в Алтайском крае. Зато коммунисты зовут на референдум против пенсионной реформы, проведение которого власть умело блокирует.

Новые реалии режима Владимира Путина обсудят политик Владимир Рыжков, политолог, соавтор предвыборного доклада фонда "Либеральная миссия" Александр Кынев, политолог Константин Калачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.