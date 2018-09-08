Плавучий кран врезался в опору моста в Керченском проливе

Плавучий кран врезался в одну из опор моста в Керченском проливе. Причиной происшествия стал шторм. Из-за сильного ветра плавучее средство сорвалось с якоря.

Стрела крана повредила одну из мачт освещения моста и погнула несколько метров барьерного ограждения. Движение на одном из участков моста ограничено.

Как сообщает "Интерфакс", на замену мачты и ограждения может потребоваться не более восьми часов. Однако ремонтные работы могут начаться после отмены штормового предупреждения.