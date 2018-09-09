На акциях сторонников Навального - десятки задержанных

В Москве полиция задержала соратника Навального Николая Ляскина. Сотрудники МВД заявили, что уже два дня "катаются" за ним по всему городу. Также задержан журналист канала "Навальный Live" Дмитрий Низовцев, который вел репортаж о подготовке к акции из центра Москвы.

Власти города не согласовали воскресную акцию против повышения пенсионного возраста. За последние дни нескольких сторонников Навального задержала московская полиция. В их числе ведущая канала Navalny Live Любовь Соболь, а также Георгий Албуров и Владимир Милов. Их обвинили в организации несогласованного митинга.

Сам Навальный арестован на 30 суток за митинг, который прошел еще зимой.

Акциям сторонников Навального предшествовали задержания координаторов и работников штабов оппозиционера во многих регионах России. Они продолжатся и сегодня, в частности – в Екатеринбурге, Казани, Уфе, Ярославле и других городах. Сообщается также о десятках задержанных участников акций протеста, в том числе в Хабаровске, Томске, Новосибирске и Екатеринбурге.

Люди вышли на улицы в десятках городов России. В одних городах акции были согласованы, в других - нет.

В Екатеринбурге задержали бывшего мэра города Евгения Ройзмана.

В середине июля Государственная дума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Пенсионная реформа уже вызвала акции протеста в десятках городов России. Президент Владимир Путин выступил с предложением смягчить пенсионную реформу после массовых протестов в стране.