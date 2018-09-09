Выживание ленивых, космический лифт и туалетное порно

1. Лучше всего выживают ленивые. По крайней мере, среди моллюсков. Группа американских ученых изучила ископаемые останки разных их видов за последние 5 миллионов лет и обнаружила, что чем быстрее был их метаболизм, тем быстрее они вымирали. Так что в известной шутке про то, что черепаха еле тащится и поэтому живет 300 лет, а заяц быстро бегает и поэтому живет только 5, возможно, есть доля правды.

2. То, каким образом у птиц получается так прекрасно ориентироваться в пространстве и определять стороны света, очень долго оставалось загадкой. В последние годы считалось, что им помогают частицы железа в голове, которые меняют ориентацию под действием магнитного поля. Но теперь шведские и немецкие ученые выяснили, что дело не в железе, а в протеине Cry4. Протеин накапливается у птиц в сетчатке перед сезоном миграции и позволяет им буквально видеть магнитное поле. Выглядит это для птиц примерно вот так.

3. Более половины (50,5%) всех смертей от огнестрельного оружия в мире происходит во всего лишь шести американских странах: Бразилии (более 43 тысячи смертей в год), США (37+ тыс.), Мексике (15+ тыс.), Колумбии (13+ тыс.), Венесуэле (13- тыс.) и Гватемале (5+ тыс.). При этом в США, в отличие от остальных стран первой шестерки, большинство этих смертей (чуть меньше 24 тысяч) были самоубийствами, а не убийствами. По количеству убийств из огнестрельного оружия США занимают четвертое место вслед за Бразилией (которая опережает США более чем втрое), Мексикой и Колумбией.

По количеству смертей от пули на душу населения бесспорным лидером является Венесуэла – тут на каждых 100 тысяч человек приходится около 33 таких убийств в год. В США, для сравнения, из каждых 100 тысяч человек от чужой пули в год погибает 4 – примерно столько же, сколько в любимом туристами Таиланде.

В России на 100 тысяч человек приходится 1,1 убийства из огнестрельного оружия – чуть больше, чем в Пакистане и Македонии, и чуть меньше, чем в Ливане и Мали. В Украине – 0,7. В большинстве стран ЕС – 0,1–0,2. А самыми безопасными странами в этом отношении являются Япония, Южная Корея и Сингапур: там вероятность, что тебя застрелят, фактически нулевая.

18+. Бразилия, июнь этого года. Камера видеонаблюдения засняла, как уличная перебранка превращается в перестрелку.

4. Из инсектария в Филадельфии пропали тысячи живых экзотических насекомых, членистоногих и пресмыкающихся, включая скорпионов, тарантулов, жуков, укус которых вызывает слепоту, и самого ядовитого в мире паука. Малую часть из них удалось найти, остальные, похоже, бегают по городу. Полиция и руководство музея подозревают, что это месть недавно уволенного сотрудника.

5. Япония запускает на орбиту первый экспериментальный космический лифт, реализуя идею, впервые предложенную Циолковским и популяризованную Артуром Кларком. Пока японцы просто тестируют концепцию – лифт совсем крошечный, 3x3x6 сантиметров, и будет ходить по 10-метровому кабелю, протянутому между двумя спутниками. Но если эксперимент окажется удачным, то к 2050 году японцы рассчитывают построить полноценный космический лифт для транспортировки космических туристов на орбитальную станцию в 96 тысячах километров над землей. Надежду на реализацию этой концепции дало изобретение углеродных нанотрубок, которые в 6 раз легче воздуха, но при этом в 20 раз прочнее стали.

6. И снова о зефирном эксперименте. Ученые из Швейцарии и США провели исследование, в котором людям предлагали ответить, предпочли бы они получить 500 долларов сейчас или 1000 долларов через год. Кроме того, исследователи собирали разнообразные данные об испытуемых, включая и уровень дохода. Выяснилось, что те, кто готов подождать год ради лишних 500 долларов, зарабатывают больше, чем те, кто предпочитает взять меньше, но сразу. Теперь ученые думают, можно ли научить людей ждать отложенного вознаграждения и поможет ли им это добиваться успеха в жизни.

7. Группа американских ученых выяснила, что у пожилых людей, которых днем часто одолевает нежелательная сонливость, в старости в мозгу почти втрое чаще образуются бета-амилоиды – вещества, способствующие развитию болезни Альцгеймера. За испытуемыми наблюдали почти 20 лет: исследование началось в 1991-м, а результаты опубликовали только теперь. Интересно, что у тех участников эксперимента, которые вместо того, чтобы бороться с сонливостью, ложились на полчасика вздремнуть, этого эффекта обнаружено не было.

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8. Американские, канадские и французские медики исследовали влияние времен года на умственные способности пожилых (старше 70 лет) людей и обнаружили, что мозг лучше всего работает поздним летом и ранней осенью. Разница между мыслительными способностями в это время года и, например, зимой адекватна почти пяти годам старения. Если зимой некоторые из испытуемых проявляли отдельные симптомы старческой деменции, то в конце лета – начале осени никаких признаков нарушения мыслительной деятельности у них не было. Даже у людей с синдромом Альцгеймера наступало относительное просветление. На более молодых людях исследование не проводилось, но можно предположить, что и у них в это время года мозг работает лучше. Так что, если вам нужно о чем-то подумать, думайте прямо сейчас.

9. В Японии появился первый новостной сайт без журналистов. В стартапе JX Press Corp. их работу делает искусственный интеллект. Он постоянно сканирует социальные сети в поисках новой интересной информации, и когда находит что-то интересное, пересказывает это в стиле новостной заметки. Созданный программистами компании алгоритм умеет даже отфильтровывать фейк ньюс. В феврале прошлого года стартапу удалось найти и опубликовать новость об отравлении брата Ким Чен Ына на 40 минут раньше всех японских телеканалов. Поэтому теперь японские телеканалы покупают свежие новости у JX Press.

10. Мэрия Сеула удесятерит свои усилия по поиску скрытых камер в общественных туалетах. Подобные незаконные камеры, незаметно для посетителей (то есть в основном посетительниц) туалетов транслирующие в интернет видеокадры их интимных органов, в последнее время стали в Корее серьезной проблемой. За прошлый год в сети было обнаружено более 6000 подобных видео. 50 госслужащих уже проверяют корейские туалеты на наличие скрытых камер, но делают они это только раз в месяц и пока не нашли ни одной. Поставить или снять подобную камеру в туалете занимает у злоумышленников всего несколько минут, поэтому бороться с ними очень сложно. Теперь проверяющих станет больше, и осматривать туалеты они будут не раз в месяц, а как минимум раз в день.