На акции 9 сентября в Петербурге полиция избила митингующих

В Санкт-Петербурге на акции против пенсионной реформы полиция применяет грубую силу к митингующим. Правоохранители избивают активистов, задерживают стариков и женщин.

На площади Ленина, где должна была пройти акция, были замечены машины с колючей проволокой. Правоохранители оцепили место проведения акции. Сотрудники ОМОН избили пенсионера, ему стало плохо.

​Как сообщает "Медиазона", на акции задержан член Либертарианской партии Михаил Светов. Корреспондента издания Давида Френкеля полицейский ударил дубинкой.

"МБХ Медиа" в своем канале в телеграм публикует видео, как двое сотрудников полиции избивают митингующего с флагом России.

По информации телеканала "Дождь", правоохранители задерживают и помещают в автозак подростков и даже детей.

По данным "Бумаги", на акции задержано около 80 человек.

В Петербурге, где городская администрация отозвала разрешение на проведение митинга на площади Ленина за два дня до ранее согласованной акции.

Акции против пенсионной реформы прошли или еще продолжаются в десятках городов России. Задержаны десятки протестующих, а также сотрудники штабов Алексея Навального. В ряде городов задерживали участников акций протеста, а также сотрудников штабов Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, к 17.00 в 19 регионах России задержан 291 человек.