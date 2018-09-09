На акции 9 сентября в Петербурге полиция избила митингующих

В Санкт-Петербурге на акции против пенсионной реформы полиция применяет грубую силу к митингующим. Правоохранители избивают активистов, задерживают стариков и женщин.
На площади Ленина, где должна была пройти акция, были замечены машины с колючей проволокой. Правоохранители оцепили место проведения акции. Сотрудники ОМОН избили пенсионера, ему стало плохо.
Как сообщает "Медиазона", на акции задержан член Либертарианской партии Михаил Светов. Корреспондента издания Давида Френкеля полицейский ударил дубинкой.
"МБХ Медиа" в своем канале в телеграм публикует видео, как двое сотрудников полиции избивают митингующего с флагом России.
По информации телеканала "Дождь", правоохранители задерживают и помещают в автозак подростков и даже детей.
По данным "Бумаги", на акции задержано около 80 человек.
В Петербурге, где городская администрация отозвала разрешение на проведение митинга на площади Ленина за два дня до ранее согласованной акции.
Акции против пенсионной реформы прошли или еще продолжаются в десятках городов России. Задержаны десятки протестующих, а также сотрудники штабов Алексея Навального. В ряде городов задерживали участников акций протеста, а также сотрудников штабов Алексея Навального. По данным ОВД-Инфо, к 17.00 в 19 регионах России задержан 291 человек.
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