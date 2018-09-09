На презентацию альманаха "moloko+" пришли сотрудники ФСБ

В Санкт-Петербурге на презентацию нового номера альманаха "moloko+" пришли сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Трое сотрудников ФСБ решили остаться до конца презентации и вместе с создателями альманаха "обсуждать журналистику". Новый выпуск "moloko+" посвящен теме революций.

Ранее стало известно, что клуб, в котором изначально планировалось провести презентацию отменил мероприятие. Администрация заведения сообщила о давлении со стороны "органов".

В июле на презентацию номера о насилии "moloko+" в Краснодаре пришли сотрудники полиции. Они изъяли тираж альманаха и футболки с символикой самиздата. За день до этого двое неизвестных с криком "Хэллоу, Украина!" напали на журналистов издания. Им распылили в лицо баллончик с газом и попытались отобрать личные вещи.