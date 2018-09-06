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Презентацию альманаха "moloko+" отменили из-за давления "органов"

Обложки альманаха "moloko+"

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В Санкт-Петербурге клуб, в котором 9 сентября должна была пройти презентация нового номера альманаха "moloko+" отменил мероприятие. Администрация заведения сообщила о давлении со стороны "органов".

Журналисты издания намерены искать новую площадку, чтобы презентовать новый номер, посвященный революциям.

В июле на презентацию номера о насилии "moloko+" в Краснодаре пришли сотрудники полиции. Они изъяли тираж альманаха и футболки с символикой самиздата. За день до этого двое неизвестных с криком "Хэллоу, Украина!" напали на журналистов издания. Им распылили в лицо баллончик с газом и попытались отобрать личные вещи.

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