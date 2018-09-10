Очень грязное белье. Прачечную для бездомных откроют вопреки протестам

В конце августа в Москве должна была открыться бесплатная прачечная для бездомных. Но не открылась, поскольку проект сразу вызвал скандал: в соцсетях звучали призывы нападать на посетителей прачечной, жители района боялись "наплыва бомжей".

Уже состоялись две встречи жителей и организаторов проекта. К консенсусу стороны пока не пришли: прачечную планируют открыть на запланированном месте. Организаторы уверяют, что местные жители даже не заметят ее появления.

Полтысячи стирок

"Культурную прачечную" – так называется проект – планируют открыть недалеко от метро "Динамо". Там будет стоять восемь стиральных и сушильных машин. Открывают ее НКО "Ночлежка", известная комплексной работой по социализации бездомных в Санкт-Петербурге, и фонд "Второе дыхание", собирающий вещи для малоимущих.

По плану, в прачечной в месяц будет порядка 500 посетителей, то есть в среднем менее 20 человек в день. По ночам там будут стирать старые вещи, пожертвованные на благотворительность. "Обычно прачечные расположены прямо в жилых домах, мы же специально искали помещение не в жилом доме, на огороженной территории, за забором", – рассказывает Григорий Свердлин, директор "Ночлежки".

Прачечные – сервис, востребованный не только людьми, потерявшими жилье, но и небогатыми людьми вообще. "Прачечных довольно много. Пользуются ими студенты, потому что в общежитии не постираться, люди, снимающие жилье без стиральной машины, жильцы недорогих хостелов", – говорит Свердлин.

В Москве ежегодно умирает около трех тысяч человек, не имеющих собственного жилья

По данным "Ночлежки", в Москве десятки тысяч бездомных. Точная цифра неизвестна: по имеющимся данным, в столице ежегодно умирает около трех тысяч человек, не имеющих собственного жилья. Бездомные есть во всех районах Москвы, но концентрируются они в центре города, у вокзалов, а также там, где есть разовая сдельная работа.

Судя по сайтам московских прачечных, постирать и высушить до пяти килограмм белья и одежды стоит 200–300 рублей. Если человеку нужно ехать на общественном транспорте, чтобы воспользоваться бесплатной прачечной, ему придется заплатить около 100 рублей. "Люди издалека не будут до этой прачечной добираться, потому что дорого им. Вообще таких проектов должно быть много, они должны быть раскиданы по всему городу. Открывать же такую прачечную за МКАДом бессмысленно, туда никто не приедет", – говорит Свердлин.

Центр для бездомных

Я пять лет работал следователем: бездомные чаще были жертвами преступлений, чем преступниками

– В обществе бездомный приравнен к преступнику или больному. Никто о нем не скажет как о соотечественнике. Скажут – бомж, бездомный. Я пять лет работал следователем. В моей практике бездомные чаще были жертвами преступлений, чем преступниками. Когда я начал жить в Красносельском районе, понял, что тема отсутствия социализации людей без определенного места жительства очень актуальная, – рассказывает Алексей Мохов, муниципальный депутат Красносельского района Москвы, поддерживающий "Ночлежку".

В Красносельском районе столицы находятся Ярославский, Казанский и Ленинградский вокзалы. Недалеко – Курский вокзал.

"В Москве функционируют только организации, занимающиеся пропитанием и возвращением домой бездомных, но не социализацией. Есть центр имени Глинки в Люблино, который этим занимается, но работает центр только с оказавшимися на улице москвичами. Я съездил в Петербург, познакомился с "Ночлежкой": у них и прачечная, и душевая, и библиотека для бездомных – их широко знают", – рассказывает Мохов о петербургском приюте, где бездомные также могут переночевать. Я понял, что в Москве нужно такое место. В это же время "Ночлежка" заявила, что хочет открыть в Москве свой филиал. Мы, более 20 муниципальных депутатов ЦАО, подали коллективное обращение в Департамент социальной защиты мэрии Москвы.

"Ночлежка" просит помещение в пределах Третьего транспортного кольца, но не в жилой зоне. Людям без определенного места жительства сложно пользоваться общественным транспортом и добираться в отдаленные районы вроде Люблино. Потому такое место должно быть около вокзалов, желательно – в промзоне. "Если бы такое помещение предоставил город или, например, РЖД – это бы устроило всех", – объясняет депутат.

– Полгода мы ведем разговоры с московскими департаментами. Мы очень хотим, по образу и подобию петербургских проектов, открыть приют и юридическую консультацию в Москве. Помогать с восстановлением документов, поиском родственников, работы, разбираться с нечестными сделками с недвижимостью – помогать людям выбраться с улицы. Под такое арендовать помещение на коммерческой основе невозможно, – говорит директор "Ночлежки" Свердлин.

Так как конкретики с большим центром для бездомных в Москве пока нет, "Ночлежка" решила на деньги с пожертвований открыть прачечную и самостоятельно нашла помещение.

Возмущенные граждане

Новость о том, что в октябре в Савеловском районе появится прачечная для бездомных, вызвала множество дискуссий в соцсетях. Среди противников прачечной – люди, ранее протестовавшие против реновации в том же районе. Жители опасаются притока бездомных, ведь рядом с прачечной детские площадки и учебные заведения.

Состоялось две встречи жителей и представителей "Ночлежки" и "Второго дыхания". На встречи каждый раз приходило, по разным оценкам, от 100 до 200 человек, представители управы Савеловского района, префектуры Северного административного округа Москвы и Общественной палаты Москвы.

– Я был на встрече с жителями. Люди были настроены резко негативно, отчасти их можно понять: рядом находится жилой сектор. Но если критикуешь – предлагай, – говорит депутат Мохов.

На встречах были предложения открыть прачечную в Алтуфьево или на Волгоградском проспекте. Помимо удаленности этих районов от центра города и вокзалов никакой конкретики по ним нет, поясняет Свердлин из "Ночлежки".

Все настроены по-боевому. Если прачечная откроется, будут серьезные протесты

– Нужно понимать, почему эта ситуация возникла. "Ночлежка" и "Второе дыхание" с апреля общаются с правительством Москвы, но до сих пор не получили поддержки. Если бы мэрия проявила внимательность, конфликта не было бы. Никто их деятельность не осуждает, но то, что они подобрали помещение в жилом квартале, – большая проблема для жителей. Все настроены по-боевому. Если прачечная будет открываться, будут серьезные протесты. Мы ждем, что все же найдется другой вариант с помещением для этого проекта, – рассказывает Денис Олешкевич, муниципальный депутат Савеловского района от "Яблока", один из оппонентов "Ночлежки".

В управе Савеловского района Радио Свобода сказали, что за любой информацией о прачечной нужно обращаться в префектуру. Пресс-секретарь префектуры САО Марина Копылова пояснила, что за ситуацией в префектуре следят, но пока не могут в нее вмешаться. Если прачечная откроется и будут проблемы, то их будут решать либо полиция, либо Роспотребнадзор.

– С одной стороны, мне действительно неудобно, что мы не согласовали это с местными жителями. Но в любом районе будут люди, которые скажут: "Что? Вонючие бомжи?" Мы же не можем референдум по этому вопросу провести, – говорит Свердлин. У "Ночлежки" уже был опыт переноса объекта для бездомных из-за жалоб жителей: она поменяла место зимнего пункта обогрева, хотя он был не у детских площадок, а у СИЗО "Кресты".

По словам Свердлина, так как никакой конкретики с другими помещениями нет, прачечная все же откроется в Савеловском районе в октябре. Чтобы жители не волновались, волонтеры готовы контролировать обстановку в ближайших дворах. Впрочем, Свердлин уверен, что в этом нет необходимости.

Если бы не шумиха, подозреваю, жители и не заметили бы, что у них что-то открылось

– Мне попадались забавные комментарии жителей: я видел бездомного, он уже в прачечную идет. Хотя пока мы никого туда не звали. По опыту Петербурга, и это подсказывает здравый смысл, в прачечную ходят люди, следящие за собой. Большую часть из них в толпе не вычленишь. Есть люди, живущие на улице давно и соответствующие представлениям о "стандартном бездомном": грязный, плохо пахнет, пьяный. А есть множество людей, по которым нельзя сказать, что сейчас они в очень тяжелой ситуации. Их обманули с оплатой на стройке, а приехали они из другого города. Из-за семейных конфликтов много людей оказывается на улице. Если бы не шумиха, подозреваю, жители и не заметили бы, что у них что-то открылось, – говорит он.

По словам Свердлина, никакого резона жить рядом с прачечной у бездомных нет. По статистике, которую собирают в бесплатной петербургской прачечной, ею также пользуются порядка полутысячи раз в месяц, и 80% посетителей бывают там раз в месяц или реже.