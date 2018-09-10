Глава МИД Литвы "в ужасе" от кадров избиения протестующих в РФ

Представители властей Литвы, Латвии и Украины осудили массовые задержания и избиения демонстрантов полицейскими на общероссийских протестных акциях 9 сентября.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что "пришел в ужас" от видеокадров из России, которые, по его словам, показывают

"необоснованное применение силы" к участникам протеста, в том числе несовершеннолетним лицам. Он призвал освободить их из-под стражи и уважать право граждан на манифестации.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал "эпической" фотографию, на которой представитель ОМОНа тащит девочку-подростка во время вчерашнего шествия в российской столице. "Вот почему важно не допустить того, чтобы прокремлевские и популистско-авторитарные силы проникли в Латвию", — написал министр в твиттере, комментируя фото.

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что ее уже не удивляют кадры из России, на которых стражи порядка "за волосы таскают девочек" и "арестовывают 12-летних детей". "Где родители этих смелых детей?", — написала она. По ее данным, на территориях, подконтрольных пророссийским сепаратистам на востоке Украины, в эти дни происходят аналогичные задержания подростков, обвиняемых в "шпионаже" и "диверсиях".

В воскресенье в единый день голосования по всей России прошли митинги против пенсионной реформы. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось, и только в 12 они были разрешены властями. На акции вышли десятки тысяч человек. Всего в воскресенье в Москве были задержаны, по данным ОВД-Инфо, свыше 40 человек. По всей России задержанных более тысячи, наибольшее количество (около 500) — в Петербурге.

В Москве между полицией и участниками акций произошли столкновения, в ходе которых митингующие кидали бутылки и пытались прорвать оцепление, а полицейские выхватывали протестующих из толпы и избивали их. В Санкт-Петербурге в ходе противостояния между полицией и манифестантами фотокорреспондент "Росбалта" Александра Полукеева получила сотрясение мозга. Были задержаны несколько детей - фотографии их задержаний опубликовали, в том числе, западные СМИ.