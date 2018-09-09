В Москве полиция избила участников акции против пенсионной реформы

В Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам.

Митингующие шли от Пушкинской площади к Кремлю. Столкновения произошли на Большой Дмитровке.

Митингующие кидали в правоохранителей бутылки и пытались прорвать оцепление. Полицейские задержали несколько детей и женщин.

Правоохранители сажают задержанных в автозаки. По словам корреспондента Радио Свобода, задержано не менее 10 человек. Среди задержанных активист московского штаба Навального Олег Степанов. Корреспондент телеканала "Дождь" пострадала во время столкновений между митингующими и полицией.

Канал RTVi сообщает, что их фотограф пострадал от действий полицейских.

Акции против пенсионной реформы прошли или еще продолжаются в десятках городов России. Задержаны десятки протестующих, а также сотрудники штабов Алексея Навального. В ряде городов задерживали участников акций протеста, а также сотрудников штабов Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", к 17.00 в 19 регионах России задержан 291 человек.