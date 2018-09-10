В Калининграде создали офшор на острове, которого не существует

В Калининградской области создали офшор на острове Октябрьский, которого не существует, как географического объекта. Об этом заявил заместитель министра финансов России Илья Трунин, сообщают "Ведомости".

Название "остров Октябрьский" носит часть одного из районов Калининграда. Городской совет планирует назвать так весь исторический район, чтобы устранить разночтение.

В июле в России был принят закон о создании офшорных зон на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский в Приморском крае. По информации "Ведомостей", это было сделано для поддержки бизнесменов попавших в санкционные списки. На остров Октябрьский собирались переехать компании "РусАл" и "En+" российского миллиардера Олега Дерипаски.