"Собибор" Хабенского выдвинут на премию "Оскар" от России

Российский фильм "Собибор", снятый Константином Хабенским, выдвинут на премию Американской киноакадемии "Оскар". Картина поборется за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на продюссера Александра Роднянского.

За "Собибор" проголосовало большинство членов Российского оскаровского комитета.

Фильм "Собибор" рассказывает о восстании в одноименном концлагере в Польше в 1943 году. Картина является режиссерским дебютом актёра Константина Хабенского, который сыграл в фильме роль советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание. "Собибор" снят при поддержке Российского военно-исторического общества. Идея фильма якобы принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.

Девяносто первая церемония кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Список номинантов будет объявлен 22 января 2019 года.