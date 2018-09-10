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"Собибор" Хабенского выдвинут на премию "Оскар" от России

Актёр Константин Хабенский

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Российский фильм "Собибор", снятый Константином Хабенским, выдвинут на премию Американской киноакадемии "Оскар". Картина поборется за награду в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на продюссера Александра Роднянского.

За "Собибор" проголосовало большинство членов Российского оскаровского комитета.

Фильм "Собибор" рассказывает о восстании в одноименном концлагере в Польше в 1943 году. Картина является режиссерским дебютом актёра Константина Хабенского, который сыграл в фильме роль советского офицера Александра Печерского, возглавившего восстание. "Собибор" снят при поддержке Российского военно-исторического общества. Идея фильма якобы принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому.

Девяносто первая церемония кинопремии "Оскар" состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Список номинантов будет объявлен 22 января 2019 года.

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