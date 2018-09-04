"Мы не забыли". Олег Сенцов на Венецианском кинофестивале

На международном кинофестивале, который проходит в эти дни в Венеции, российский режиссер-документалист Виктор Косаковский выступил в поддержку осужденного Олега Сенцова. Украинский режиссер, приговоренный к 20 годам заключения, уже 114-й день держит голодовку в российской колонии.

Член Европейской киноакадемии и американской Академии "Оскар" Виктор Косаковский пришел на пресс-конференцию по поводу показа на фестивале своего фильма "Акварелла" в футболке с цифрами "111" – по числу дней, которые Олег Сенцов голодал на тот момент. В интервью Радио Свобода он объяснил суть своего поступка.

Единственное, что мы можем делать, –напоминать о голодовке Олега

– Обе киноакадемии – и европейская, и американская – писали письма Путину. Увы, я понимаю, что это бесполезно. Мы давим на нашего президента, тем самым, может быть, даже вредим. Он другой человек, у него другой мир. Думаю, единственное, что мы можем делать, – это просто напоминать о том, что происходит. Я просто хотел призвать всех постоянно показывать, что мы не забыли о том, что Сенцов голодает.

–​ По вашему мнению, об этом недостаточно говорят?

– Обратите внимание, раньше у телеканала "Дождь" и у радиостанции "Эхо Москвы" на главных страницах их сайтов в самом начале было указано сколько дней голодает Олег. Потом как-то постепенно это все опустилось вниз страницы. Сегодня я открыл страницу "Эха", а там вообще нет упоминаний об этом! Зайдите на страницу "Дождя", там уже нет этого. Это что такое?! Мы забыли о человеке, что ли?! Нам нельзя этого делать. Ругаться с Путиным – это бесполезно. Если Путин мне посоветует, как снимать кино, я скажу ему: "Ты кто такой? Ты президент – вот и управляй страной". Точно так же может сказать и он, если я ему буду советовать: "Отпустите Сенцова..." У него другой мир. Парадокс, мне кажется, заключается вот в чем: в мире Путина Сенцов наверняка был бы героем, если бы, например, Путин был президентом Украины. Олег Сенцов жил в Украине. Вдруг стала другая страна – больше не Украина. Некоторые люди сказали: "Слава богу, Россия", а некоторые сказали: "Подождите! Я думаю иначе". Мне важно, чтобы люди это поняли. Нам повезло жить в самой красивой стране на земле. Наша задача ее сохранить, а не разрушить. У нас есть эта территория, не надо хватать другие.

–​ Сегодня уже 114-й день голодовки Олега Сенцова, чем можно ему помочь?

Не может русский человек воевать с украинцами! Это же полный идиотизм! Это же полная беда!

– Надо просто напоминать, что мы помним о нем, чтобы он знал, что мы не забыли его. Представьте себе, что сегодня на телевизионном канале "Дождь" появится человек, и у него на рубахе будет написано "113". А завтра на всех каналах появится "114" и так далее. Люди будут помнить, что что-то происходит, что-то не то происходит. Может быть, тогда, по крайней мере, Олегу будет легче. А уж повлияет ли это на правительство или нет, я не знаю. Мы можем только как граждане сочувствовать и сожалеть. И мы можем этой акцией предотвратить следующие подобные вещи. Может быть, люди опомнятся, что дело не во вражде. Ну, не может русский человек воевать с украинцами! Это же полный идиотизм! Это же полная беда! Разве можно было это делать?! Хотели помочь людям в Крыму – пожалуйста, вот эти все миллиарды бросайте туда! Зачем же воевать-то? Я, может быть, ничего не понимаю в геополитике, только я не понимаю, как можно воевать. Я не понимаю, как можно судьбу человека искалечить навсегда.

В Венеции в эти дни находится и Мария Алехина, также появившаяся на одном из мероприятий фестиваля с плакатом в поддержку Сенцова. Участница группы Pussy Riot говорит, что необходимо использовать все площадки и формы для призыва выполнить требование Сенцова – отпустить всех украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах:

– Олег Сенцов – политический заключенный, получивший 20 лет лишения свободы по политическому делу. Он объявил голодовку не за свою свободу, а за свободу всех украинских политзаключенных. Мы выступаем в его поддержку на протяжении двух лет в совершенно разных формах. Сейчас это случилось на Венецианском кинофестивале, куда меня позвали как героиню одной из документальных лент.

–​ Какой была реакция у окружающих на ваш плакат?

– Она была разной. Кто-то выражал максимальное понимание и поддержку, для кого-то это было новостью, то есть не все знают о Сенцове, его голодовке, несмотря на то что и политики, и киносообщества уже неоднократно выступали с требованием его освобождения. Ровно поэтому я и решила об этом напомнить.

–​ В поддержку Олега выступили многие мировые знаменитости. Может быть, только британская королева не обращалась к российским властям с просьбой освободить Олега...

– Хорошая идея, кстати!

–​ ...но результата нет. Почему?

–​ Я могу сказать, почему Путин не реагирует. Потому что цена человеческой жизни в России равна нулю. Это страна, в которой людей убивают за их политические убеждения, сажают за решетку и избивают на улицах. Для меня это совершенно неудивительная ситуация, но это не повод останавливаться.

–​ Что еще можно сделать?

– Сколько людей, столько и действий. Я считаю, что каждый сам может решить, что сделать: акцию, политическое выступление, демонстрацию. Главное – сделать это.

Чуть больше половины россиян знают о голодовке Олега Сенцова. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром". По данным социологов, за последние три месяца количество людей, которым это известно, выросло с 37 до 51%. Каждый четвертый из опрошенных "Левада-центром" выступает за обмен заключенными между Россией и Украиной.