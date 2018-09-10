В Челябинске избитый полицейскими активист написал заявление в СК

В Челябинске участник акции против пенсионной реформы, избитый полицейскими, написал заявление в Следственный комитет России. Дмитрий Хафизов считает, что правоохранители превысили свои полномочия. Об этом сообщает "Апология протеста".

По словам юриста, представляющего интересы Хафизова, сотрудник правоохранительных органов ударил его во время задержания головой. В отделе полиции активисту нанесли удар в грудь. А когда Хафизов отказался сдавать отпечатки пальцев, к нему применили грубую физическую силу. Активисту вызвали скорую помощь. Медики обнаружили у него сотрясение мозга.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналисты различных изданий.