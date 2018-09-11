Задержанного в Краснодаре адвоката Беньяша арестовали на 14 суток

Адвокату Михаилу Беньяшу, задержанному в воскресенье в Краснодаре на акции против повышения пенсионного возраста, назначили 14 суток административного ареста. Его обвинили в неповиновении полиции. В полицейском протоколе говорится, что задержанный якобы сам наносил себе побои на парковке отдела полиции. Рапорт опубликовал у себя в Фейсбуке адвокат Михаил Попов.

Защита Беньяша настаивает, что адвоката избили полицейские по дороге в отделение. К нему также не пускали защитника. Всего в Краснодаре, по данным "ОВД-Инфо", в воскресенье были задержаны 60 участников акции протеста, организованной сторонниками Алексея Навального.

Всего на акциях против повышения пенсионного возраста в России было задержано более тысячи человек. Большинство задержаний пришлось на акцию в Санкт-Петербурге, в ходе которой полиция применяла силу к протестующим.

Накануне в Службе внешних связей Евросоюза назвали действия российских властей нарушением правы на свободу мирных собраний и осудили задержания журналистов, освещавших акции.