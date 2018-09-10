В Пскове приковавшего себя к столбу активиста арестовали на трое суток

Суд в Пскове в понедельник арестовал на трое суток местного активиста, приковавшего себя к столбу во время акции против пенсионной реформы. Николай Кузьмин был признан виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По мнению суда, неповиновение Кузьмина заключается в том, что он не стал расстегивать наручники, как только к нему подбежали сотрудники полиции.

Сам активист настаивал на том, что никаких требований к нему правоохранители не предъявляли, сразу занявшись его освобождением. Это подтверждается и видеосъемкой момента задержания. На записи Кузьмин пять минут высказывается на тему пенсионной реформы, никак не мешая полицейским расстёгивать с наручники. Как только активиста освободили, ему заломили руки за спину и увели в автозак. Защита Кузьмина намерена оспорить арест.

В Пскове на акции против пенсионной реформы Кузьмин приковал себя наручниками к столбу, чтобы развернуть плакат и высказаться о президенте России Владимире Путине и правительстве.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались журналистыразличных изданий.