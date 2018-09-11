Осужденные за экономические преступления будут сидеть отдельно от тех, кто осужден по уголовным статьям, сообщил во вторник бизнес-омбудсмен Борис Титов, выступая на Восточном экономическом форуме.

По словам Титова, он обращался во ФСИН с предложением создать специальное исправительное учреждение для осужденных по экономическим статьям, чтобы в такой тюрьме находились "люди одного менталитета", у которых не будет "уголовного прошлого". В этом случае, по мнению Титова, "посадить бизнесменов и выбить из них признание будет сложно".

Однако на это предложение во ФСИН ответили, что сделать сейчас отдельные колонии для "экономических" заключенных невозможно, так как "необходимы слишком большие инвестиции". Ведомство приняло решение создать для них специальные блоки в уже имеющихся тюрьмах.

В начале февраля Борис Титов встретился в Лондоне с предпринимателями, уехавшими из России. По итогам встречи омбудсмен передал президенту Владимиру Путину список из 16 предпринимателей, согласившихся вернуться в страну взамен на прекращение уголовного преследования в отношении них.

После этого российские власти прекратили международный розыск бизнесмена Леонида Кураева, бывшего вице-губернатора Свердловской области Сергея Капчука, а также бывших владельцев холдинга "Авиачартер" Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова. Кроме того, были закрыты дела о мошенничестве, заведенные на предпринимателя Андрея Каковкина, за которого заступался Титов. Однако через полторы недели расследование возобновили.