Активистка штаба Алексея Навального в Петербурге Анастасия Осипова была госпитализирована 9 сентября после акции против повышения пенсионного возраста. Во время задержания ей травмировали руку и плечо.

После митинга Анастасию привезли в Елизаветинскую больницу. В медицинском учреждении ее поместили в конвойную палату, с ней рядом дежурил полицейский. Вчера вечером активистку выписали, у нее растяжение связок руки и повреждение правого плечевого аппарата.

Сейчас 21-летнюю Осипову, как и несколько сотен других задержанных в воскресенье жителей Санкт-Петербурга, обвиняют в участии в несанкционированной акции, повлекшей создание помех для транспортной и социальной инфраструктуры. Ей грозит штраф или административный арест.

– У нас был согласованный митинг в Петербурге, я была одним из координаторов, – рассказывает Анастасия Осипова о своем задержании. – Очень быстро все произошло, нас взяли в кольцо, и сначала мне отдавили левую ногу. После этого я услышала слова: "Хватай вот эту!" – и дальше все как в тумане. Очень резко, быстро меня схватили за правую руку, я начала кричать, у меня выступили слезы, потому что было больно и неприятно. Никто не представился, не сказали причину задержания, просто наглым образом схватили и повели в автобус.

Очень резко меня схватили за правую руку, я начала кричать, у меня выступили слезы, потому что было больно

​– В автобусе как-то реагировали на ваши жалобы, что вам больно, что у вас рука болит?

– В автобусе никому не было до меня дела, туда еще начали закидывать людей, драку какую-то устроили омоновцы с другим задержанным. Это было ужасно! Мы поехали в отделение, меня пугали тем, что меня повезут в совершенно другое отделение, отдельное от того, куда повезут остальных ребят. Я начала возникать: "Как так? Я не поеду никуда одна! Я хочу поехать с ребятами!" В итоге кое-как получилось договориться все-таки, отвезли нас в 15-е отделение. Мы приехали, и я начала жаловаться, что у меня болит рука. Надо мной смеялись в ответ, говорили: "Если у тебя болит рука, значит, ты сопротивлялась полиции". Спасибо большое ребятам из группы помощи задержанным, на каждую акцию они организовывают помощь, мне вызвали скорую.

Врачи приехали через какое-то время, полицейские очень странно на меня смотрели. Меня осмотрели, сделали укол обезболивающий. Я думала, что минут через пять боль пройдет, но рука очень сильно ныла. Я, конечно, сказала об этом врачу, и меня спросили: "Поедешь в больницу?" Я говорю: "Я не знаю. Ну, давайте поедем, мало ли что, рука ноет". Когда начали составлять протокол, в отделении какая-то непонятная женщина начала мне задавать вопросы, личные, про мою жизнь. После этого она села в кресло и начала составлять протокол. Протокол я не подписала. Меня начали отговаривать: "Давай ты не поедешь в больницу. Зачем тебе все вот это? Лишнее время будешь тратить". Я говорю: "Извините, но у меня болит рука. Я не знаю, что у меня". – "Ну, ладно, ты все равно в отдел вернешься". Мне назначили конвой и повезли в больницу.

К кровати были прикреплены наручники, полицейский засмеялся: "Будешь себя плохо вести – тут есть наручники"

Там я была, наверное, часа полтора у травматолога, взяли четыре пробирки крови, потом осмотрели, сделали рентген, сказали мне: "Давай наложим гипс, что-то не очень у тебя все хорошо. Мы тебя оставляем на несколько дней в больнице". Меня отвезли в конвойную палату, что, конечно, было не очень приятно. К кровати были прикреплены наручники, полицейский засмеялся и говорит: "Будешь себя плохо вести – тут есть наручники". Он со мной сидел, потом начал как-то возникать: "Как я тут останусь на ночь?" Ему было негде спать там. Там было восемь сидений и одна кровать, и решетки на двери и на окне. В итоге конвой ушел, потому что не выдержал, ему начали еще медсестры, врачи высказывать: "Зачем вам все это? Вам не стыдно?" И было видно, что ему стыдно, что я в гипсе, и ему было дико неудобно. Он ушел, и меня все-таки оставили одну, но на утро снова пришли, уже с протоколом. Я говорю: "Подписывать ничего не буду! Я не согласна с ним". – "Все, до встречи в суде". В итоге мы попрощались. На суд я не пойду, потому что всем ребятам дают сутки, и это вариант избежать этих суток, так я смогу получить штраф. В итоге все оказалось более-менее нормально, у меня обычное растяжение, повреждение руки. Но все равно это неприятно, рука болит, так что я все время в сложенном виде держу правую руку.

– Вы планируете подавать заявление, чтобы привлекли к ответственности тех полицейских, которые нанесли вам травму?

– Я советуюсь с юристами из Фонда борьбы с коррупцией. Мне предлагали помощь и другие правозащитники, "Агора". Мы будем доводить дело до ЕСПЧ, потому что, во-первых, у нас был согласованный митинг, и какое право они вообще имели так жестко задерживать, применили физическую силу... Я видела другие фотографии, и журналистов били, у одной девочки из "Росбалта" сотрясение мозга, моего друга, фотографа, сильно избили дубинкой, повредили его технику, что-то с камерой у него, с ноутбуком. Кто-то вообще без сознания был во время задержания, какого-то дедушку тоже избили. Это вообще ненормально!

– Как вы оцениваете то, что происходило в воскресенье в Питере, насколько это было жестоко по сравнению с другими акциями?

– Была ужасная ситуация! По жестокости, наверное, процентов на 200 можно оценить, если не на тысячу. У нас больше 600 задержанных, но данные все еще обновляются. Я думаю, Смольный нас так сильно боится, [губернатор Петербурга] Полтавченко настолько трясется... Ведь сначала нам согласовали акцию, а потом резко "прорвало трубу". Я думаю, что так чисто случайно произойти не могло. Сейчас, насколько знаю, на площади Ленина согласованы и другие протестные акции, уже в воскресенье должно быть что-то, но они сказали, что ремонт будет до 30 сентября. И снова будут людей дубинками бить?

– Вас первый раз задержали?

– Да. Но я была на всех акциях, и ребята посмеивались надо мной: "Как тебя не задерживают?" Ко мне приходили за два дня до акции домой полицейские, звонили сотрудники Центра "Э", потом звонили другие полицейские. Трубку я, конечно, не брала. И спустя два часа после этих звонков около моей двери уже стояли. В ночь перед акцией я вообще ночевала не дома. Я думала, что я обычный активист и кому я нужна, но все-таки как-то они решили действовать серьезно в этот раз.

– Вы давно участвуете в протестах? Я так понимаю, что вы волонтер в штабе Навального.

– Да, я волонтер в штабе Навального, активно им помогаю в проектах. В прошлом году первый раз я вышла на протестные акции, а раньше я просто сидела в интернете и смотрела видео, и была в диком шоке. После расследований Алексея Навального люди начали выходить активно, и я решила дома не сидеть и тоже выйти, поддержать. Меня не пугают эти задержания, штрафы, аресты, когда мои друзья сидят в спецприемнике, как наш координатор сидит, его на 25 суток посадили. Наоборот, как-то мотивирует это дальше выходить и бороться против этого беспредела. Потому что так быть не должно, это ненормально!

Я задавалась вопросом: а почему Путина нет на дебатах и почему он так долго у власти?

​– А что заставило вас начать интересоваться тем, что происходит, политикой?

– Все началось, наверное, с прошлых выборов. Я еще тогда училась в школе, и мне стало интересно, как выборы проходят, я смотрела различные дебаты по телевизору. И я задавалась вопросом: а почему Путина нет на этих дебатах, где он вообще и почему он так долго у власти? Мне мама начала объяснять, что он занят. А после выборов я увидела видео о вбросах бюллетеней, о подвозах на избирательные участки, и я подумала: неужели это правда? И после этого я начала уже активно смотреть и понимать, что это все ненормально. Я уже подросла, начала все осознавать, понимать, смотрела на протестные акции 2011–12 годов, когда в Москве все это проходило, Болотная. И у меня сложилось понимание, что у нас нет никакой демократии. Какие у нас честные выборы? Я наблюдала 18 марта на избирательном участке, видела весь этот подвоз людей, принудительную явку, как людей заставляли фотографироваться с бюллетенями, с галочками за Путина. Я прямым текстом у них спрашивала: "Извините, а зачем вы фотографируетесь?" – "Так нужно начальству, мы должны показать", – мне отвечали.

– А сейчас вы чем-то еще занимаетесь, где-то учитесь?

– Я сейчас не учусь, я училась раньше в университете. Но сейчас думаю, что в России я, скорее всего, не останусь, а на следующий год, скорее всего, буду поступать куда-то в другой стране, – заключает Анастасия Осипова.

Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 9 сентября в десятках городов России. В 59 городах мероприятия согласовать не удалось, и только в 12 они были разрешены властями. По всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек, сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков. Более тысячи активистов оказались в отделениях полиции. Среди "лидеров" по задержаниям – Санкт-Петербург. По разным данным, в городе были задержаны от 452 до 620 человек. Также много задержанных в Екатеринбурге – 183 человека. В Москве, где накануне отмечали День города и проходили выборы мэра, задержали чуть более 40 активистов.