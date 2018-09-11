Осужденный за гибель российского рядового улетел служить в Сирию

Старший лейтенант Олег Леонтьев, осужденный условно по делу о гибели солдата срочной службы Ильи Горбунова, улетел в командировку в Сирию до того, как суд сумел рассмотреть апелляцию на вынесенный ему приговор. Об этом сообщает фонд "Право Матери".

В организации настаивают, что до окончания судебного процесса Леонтьев не имел права никуда улетать, так как находится под подпиской о невыезде. На сегодняшнее заседание по апелляции потерпевшей стороны пришел военный прокурор, который не смог пояснить, кто позволил направить осужденного в командировку в Сирию. Фонд "Право Матери" полагает, что офицер сбежал от ответственности.

В июле Олега Леонтьева приговорили к трем годам условно с испытательным сроком в два года, в течение которых он будет обязан не менять место жительства и регулярно отмечаться в правоохранительных органах. Защита потерпевшей стороны требовала для офицера 10 лет лишения свободы.

Сам Леонтьев на суде заявил, что участвовал в "мероприятии на территории смежной страны", где "как бы не было" российских военных.

По версии следствия, Леонтьев был одним из командиров, отдавших приказ необученному Илье Горбунову перегнать неисправный танк по обледенелому колейному мосту зимой 2017 года. Боевая машина упала в реку, рядовой погиб. Олег Леонтьев вины не признал.