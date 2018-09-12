Депутаты требуют расследовать запрет двух митингов в Петербурге

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили провести парламентское расследование в связи с отзывом разрешения на митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября. 12 представителей "Яблока", "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР считают, что действия чиновников привели к массовым нарушениям прав жителей города.

Авторы обращения подчеркивают, что городская администрация предложила организаторам перенести акцию за два дня до ее проведения, сославшись на коммунальную аварию. Тем самым они нарушили закон о собраниях, который запрещает предлагать заявителям изменить место проведения мероприятия по истечении трех дней с момента подачи заявки.

Действия чиновников депутаты считают намеренными и призывают провести расследование. "Коммерсантъ" отмечает, что согласно региональному закону, обращение должен одобрить комитет по законодательству Заксобрания, большинство в котором имеет фракция "Единая Россия".

Накануне стало известно, что из-за все той же прорванной трубы на площади Ленина в Петербурге власти отменили запланированную на 16 сентября акцию против пенсионной реформы, которая также была ранее согласована. После этого депутаты Заксобрания от пяти фракций – всех кроме "Единой России" – написали обращение к губернатору, требуя или прервать ремонтные работы на время митинга, или предоставить равноценную площадку в центре города.

9 сентября в России прошла акция против повышения пенсионного возраста, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По всей стране было задержано более 1000 человек, причем наибольшее число задержаний – более шестисот – пришлось на Петербург. Сотрудники полиции применяли к митингующим грубую силу. Среди пострадавших оказались активисты, прохожие и журналисты различных изданий.