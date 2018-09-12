Нынешняя осень будет сезоном военных маневров. На российский "Восток-2018" НАТО ответит своими учениями – как и российские, крупнейшими за несколько десятилетий.

Пока лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум, пекли блины и запивали их водкой, военнослужащие двух стран отрабатывали, согласно официальному коммюнике, "уровень подготовки органов военного управления при планировании и проведении перегруппировки войск на большие расстояния" в ходе крупнейших в России воинских учений с 1981 года. Они проходят на российском Дальнем Востоке. Тем временем союз НАТО начал переброску войск и боевой техники в Норвегию – там в октябре начнется первый этап учений Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец – 2018").

Натовские учения пройдут на севере Европы, главным образом на территории Норвегии. По данным агентства DPA, в "Трезубце" примут участие около 40 тысяч военнослужащих из 30 стран НАТО и партнеров союза – прежде всего Швеции и Финляндии. Эти две страны в Североатлантический союз не входят, но в последние годы, после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Украине, активно с ним сближаются. Союзники задействуют 130 самолетов, 70 кораблей и более 10 тысяч транспортных средств. Они отрепетируют оборону против вторжения у берегов Норвегии: агрессоров будут изображать американские морские пехотинцы. Любопытно, что в 2015 и 2017 годах в Норвегии были показаны два сезона пользовавшегося большим зрительским успехом телесериала "Оккупированные", в центре сюжета которого – гипотетическое российское вторжение в Норвегию.

География маневров будет включать также северные районы Балтийского моря и Атлантики, в том числе у берегов Исландии, и воздушное пространство Финляндии и Швеции. То, что военно-морской составляющей учений будет уделено особое внимание, подтверждает тот факт, что командовать ими назначен Джеймс Фогго – один из самых опытных американских адмиралов, бывший командующий 6-м флотом США, известный также как военный теоретик.

Информационный видеоролик об учениях Trident Juncture, распространенный министерством обороны Великобритании:

По словам подполковника ВВС Германии Штефана Дирра, служащего в одном из региональных командований НАТО и задействованного в подготовке маневров, "за время после холодной войны мы несколько забыли о такого рода учениях. Trident Juncture 2018 – это одни из самых комплексных маневров, которые союз НАТО проводил за последние 30 лет. Помимо собственно военных, в них будет задействовано множество вспомогательных служб – медики, пожарные, подразделения гражданской обороны, железнодорожники. Все это потребует высокого уровня координации".

Главнокомандующий норвежскими вооруженными силами адмирал Хокон Бруун-Ханссен отмечает, что задачей учений является "укрепление оборонительного потенциала Норвегии и координация усилий в рамках НАТО. Мы надеемся, что мы в достаточной мере продемонстрируем свою силу и солидарность для того, чтобы в реальной жизни нам не потребовалось предпринимать подобные усилия". Кстати, в июне Норвегия обратилась к США с просьбой удвоить контингент американских морских пехотинцев, размещенный на основе регулярной ротации на севере этой страны – недалеко от заполярной границы с Россией. Численность военнослужащих США там должна быть доведена до 700. Это происходит в рамках укрепления восточного фланга НАТО – ранее были усилены подразделения Североатлантического союза в странах Балтии и Польше.

Информация об учениях Trident Juncture в официальном твиттере Бундесвера:

​Обращает на себя внимание активное участие вооруженных сил Германии в предстоящих маневрах: эта страна направит туда 8 тысяч военнослужащих, 100 танков и более 2 тысяч транспортных средств. Это отражает более активную вовлеченность ФРГ в деятельность НАТО в последние годы. В частности, немецкие войска составляют основу новых подразделений быстрого реагирования. Их использование Североатлантическим союзом предусмотрено в случае, если одна из стран НАТО подвергнется нападению, что приведет в действие статью 5 устава этой организации, суть которой сводится к фразе "агрессия против одного члена НАТО считается нападением на всех союзников". Именно такой сценарий будет отрабатываться на учениях в Норвегии в конце октября – начале ноября.

По масштабам Trident Juncture заметно уступает российскому "Востоку-2018", в котором задействовано около 300 тысяч военных, 80 кораблей и 36 тысяч единиц бронетехники. Тем не менее уже в конце августа Москва в лице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой выразила обеспокоенность в связи с предстоящими учениями сил НАТО, отметив их "антироссийскую направленность". Аналитик Brookings Institution Стивен Пайфер отмечает в этой связи, что нынешние маневры действительно отражают обеспокоенность НАТО политикой России. Однако, по словам Пайфера, они проходят на фоне не только более масштабного "Востока-2018", но и год спустя после российско-белорусских учений "Запад-2017", которые проводились в непосредственной близости от границ стран-участниц Североатлантического союза.

Адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе, полагает, что настороженность давно стала взаимной. Так, по его словам, Россию "крайне тревожит перспектива возможного присоединения Швеции и Финляндии к НАТО, и участие этих стран в Trident Juncture только усилит подобные страхи в Москве". В то же время, отмечает Ставридис, "США и их союзники должны продолжать тренироваться и готовиться к бою, сознавая, что высокая боеготовность отпугивает противника и уменьшает вероятность авантюр с обеих сторон. Но не надо обманывать себя: все эти "игры" – дело смертельно серьезное".