Евросоюз решил заставить Facebook делиться прибылью с авторами

Европарламентарии договорились изменить законодательство Евросоюза об авторском праве в Интернете, заставив Google, Facebook и другие интернет-гиганты увеличить отчисления в пользу европейской творческой индустрии. Соответствующую инициативу поддержали 438 законодателей. Против было подано 226 голосов при 39 воздержавшихся. Теперь Еврокомиссия и 28 стран-участниц ЕС приступят к согласованию позиций, чтобы затем выработать и внести соответствующие законодательные изменения.

В начале июля Европарламент отклонил аналогичную инициативу, которая предполагала, что сайты, в частности, должны платить издателям и простым пользователями при ссылке на их контент. Ныне одобренный — более "мягкий" — подход предполагает, что онлайн-платформы должны будут выплачивать издателям, вещателям и художникам справедливую долю прибыли, а также понесут ответственность в случае соответствующих нарушений.

Таким онлайн-платформам, как YouTube, GitHub и Instagram, вероятно, придется установить фильтры, которые запретят пользователям загружать защищенные авторским правом материалы.

Ранее подобная концепция вызвала критику в Интернете. Тогда в знак протеста против возможной директивы ЕС итальянская, испанская, латышская, польская и эстонская версии онлайн-энциклопедии Wikipedia приостановили работу. В Wikipedia заявили, что решение ЕС серьезно ограничит существующую свободу и доступ к Сети.