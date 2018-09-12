В Госдуму внесли проект "Дуэльного кодекса России"

В Государственную думу России внесен проект "Дуэльного кодекса", который разрешает поединки чести только между чиновниками. Автором документа является депутат от партии ЛДПР Сергей Иванов, который ранее предлагал закон об "охране граждан от последствий употребления чеснока", сообщает "Интерфакс".

По замыслу автора "Дуэльного кодекса", поединок может состояться только между равными. Дуэль между чиновником и гражданским лицом возможна, но для этого потребуется письменное разрешение руководителя госслужащего.

Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на "поединок", пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников.