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Россиянам могут вернуть долларовые вклады в другой валюте

Глава банка ВТБ Андрей Костин допустил, что владельцам долларовых вкладов в России могут вернуть деньги в другой валюте. Об этом Костин заявил в интервью телеканалу Bloomberg, рассказывая о том, как банк готовится к возможным санкциям со стороны США, которые предполагают запрет на использование долларов в российских банках.

"Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте – это уже другой вопрос", – заявил глава ВТБ. Он отметил, что хотя новые санкции США пока не были одобрены в Конгрессе США, ВТБ готовится к любому повороту событий и в случае введения ограничений рассчитывает на помощь Центрального банка и правительства.

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