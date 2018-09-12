Россиянам могут вернуть долларовые вклады в другой валюте

Глава банка ВТБ Андрей Костин допустил, что владельцам долларовых вкладов в России могут вернуть деньги в другой валюте. Об этом Костин заявил в интервью телеканалу Bloomberg, рассказывая о том, как банк готовится к возможным санкциям со стороны США, которые предполагают запрет на использование долларов в российских банках.

"Я убежден, что все клиенты всех банков смогут получить назад свои деньги. Это принципиальный момент. Как это будет сделано, в какой валюте – это уже другой вопрос", – заявил глава ВТБ. Он отметил, что хотя новые санкции США пока не были одобрены в Конгрессе США, ВТБ готовится к любому повороту событий и в случае введения ограничений рассчитывает на помощь Центрального банка и правительства.