Формула духа. Георгий Юрьев – о святости Путина

Текст продолжает тему "литерного фашизма" о противостоянии духа демократии духам коммунизма и фашизма, который с помощью авторитарной дискриминации побеждает как демократию, так и пока еще главенствующую в народном менталитете, но уже бесспорную утопию уравнительного владения материальными благами в России. Но сначала следует уточнить смысл понятия "дух", попробую это сделать с максимально возможным упрощением.

Термином "дух" традиционно пользуются в философии отношений духа и материи, в мифологии сверхъестественных способностей, в религиозном мировоззрении, используя метафоры запахов и ощущений. В обиходе разное отношение к чему-либо или кому-либо оценивается в похожем ключе: это мне по духу – любо, а это я на дух не переношу – мочить их, гадов, в сортире без суда и следствия! Безразмерно понимаемая духовность как социальная функция "духа" в современной России стала универсальным карательным ГОСТом для любой неугодной инакости, равно как и разделом между "своими" и "прочими".

В научно-исследовательской виртуалистике категория "дух" относится к этико-физиологической единице бытия, системно объединяющей в одном термине результаты отношений между собственностью ("моя"/"чужая"), правом на собственность ("по закону"/"по понятиям") и словом – информацией о собственности и праве (правда/ложь). Визуально эти отношения образуют треугольную пирамиду, тетраэдр с четырьмя вершинами, каждая из которых может выполнять свою функцию. Вначале рассмотрим бытовой пример: нитка с лейблом бренда, прикрепленная к одной из вершин фирменной "пирамидки" с чаем, позволяет физически и метафорически управлять коммерческим содержанием чайного "духа": опускать-принижать и поднимать-возвеличивать.

Правовой основе биосоциальных коммуникаций соответствует живой пример виртуальной архитектоники: по праву рождения ребенок принадлежит матери, по праву зачатия и семени – матери и отцу, по праву самостоятельного появления на свет оба родителя принадлежат ребенку, а совокупная вершина их прав и взаимоотношений представляет себя обществу как фирменный дух этой счастливой или несчастливой семьи. Реальная крепость семейного духа подчас зависит от уверенности отца в причастии к зачатию ребенка, то есть от "права семени". Так, в древней Элладе отец элементарно мог избавиться от новорожденного при любых сомнениях в своем отцовстве. Из Священного Писания известен церковный ритуал выявления измены жены; в настоящее время проблема "семени" может быть решена с помощью анализа ДНК, наука помогает документировать "дух" верности.

Суммирую сказанное: виртуальный дух управляющих коммуникаций самопорождается и реализуется в минимальной, наиболее устойчивой и одновременно пластичной форме треугольной смысло-энергетической пирамиды, вершина которой, ее "дух", управляет внутренним содержанием и внешним поведением целой системы. Египетские цари не случайно легитимировали дух своей власти пирамидами, эта же идея реализовалась в усеченных пирамидах-мавзолеях почитания вождей.

Обратимся к религии. Системный подход к оценке религиозного духа наталкивается на явный метафизический диссонанс от прочтения главной христианской формулы в Символе веры: "Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа…" (Мф. 28:19), ставшем причиной главных разногласий между восточным и западным христианством. Единоверно соглашаясь, что Бог есть любовь, христиане востока признают Святой Дух лишь в Боге-Отце, в то время как западное христианство рассматривает Святой Дух, как исходящий от Бога-Отца и от Бога-Сына. Невольно всплывает фраза cherchez la femme – "ищите женщину", ее употребляют для объяснения странных мужских поступков с намеками на то, что истина спрятана в делах амурных.

Если применить популярный в России обвинительный способ психолингвистической экспертизы для текстов, якобы оскорбляющих чувства верующих, возбуждающих ненависть либо вражду, или текстов с экстремистской направленностью, то можно уверенно написать заключение о том, что вышеуказанный символ обожествляет нетрадиционные гендерные отношения, так как в нем отсутствует женщина в качестве субъекта гетеросексуальной любви. Более того, по моему мнению, вписанная в теологические тексты и молитвы Святая Троица игнорирует ниспосланную Богом первозданную формулу Святой Тетрицы (мой собственный термин от "тетра" – греч. "четыре"), изложенную в "Книге Бытия" в Синодальном переводе (Быт. 1:26-28) так: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю".

Эта диалектическая формула соответствует естественной виртуальной архитектонике Святого Духа: "отец-мать + дитя (сын-дочь) = образ Божий". По моему мнению, когда-то давно и кем-то целенаправленно была усечена природная, простая и логически понятная Тетрица. Скорее всего, это сделали мужчины, которые по каким-то причинам были лишены возможностей нормального семяизъявления с женщинами, делали это друг с другом, потому и были вынуждены создать сакральный оправдательный документ. Им стала однополая формула Святой Троицы. Из-за ее императива христианская церковь, объединяющая 2,35 миллиарда жителей планеты, переживает один из самых мрачных моментов своей новейшей истории. Логика простая: каков устав, таковы и содомские деяния ее служителей, все как в армии: "Живи по уставу, завоюешь честь и славу!" Видимо, не случайно папа Франциск обратился к женской ипостаси христианской веры за помощью: "Я молю Пресвятую Богородицу залечить раны жертв жестокого обращения и заверяю всех членов нашей христианской семьи в решимости никогда больше не допустить повторения подобных ситуаций".

"Путин – моя святость, Путин – моя любовь, Путин – мое спасение. Аминь!"

Так почему же древние теологи исключили неотъемлемую часть продолжения рода человеческого из целостной системы Бытия, почему женщина оказалась вне Символа христианской веры? Во-первых, сказалась элементарная зависть от непонимания причин, по которой женщина физически может сделать то (родить и вскормить дитя), что никаким способом не может повторить самый блистательный мужчина. Во-вторых, хотя Бог формально уравнял родителей в деле продолжения рода, фактически у женщины на две, как минимум, системы больше, чем у мужчины, поэтому эволюционно она поднялась на ступень выше мужа. В-третьих, добавление подсистем усложнило интуитивно-физиологическое управление женским организмом. Методология познания оперирует законом соответствия: система познающая должна быть выше или равной по организации объекта-системы познания, а так как у мужчины отсутствует целостная психофизиологическая система зачатия, вынашивания плода, рождения и вскармливания младенца, то он не может во всей системной полноте познать и понять женщину. В-четвертых, интуитивная инфантильность непонимания понуждала мужчин отыгрываться, унижая женщин разными, порой очень жестокими физическими, законодательными и моральными методами религиозных догматов с аргументами типа: есть Некто выше и значимее, чем мы, Он породил всех, а потому мы ниже Его, но мужчина есть Его сын-первенец, поэтому он главнее женщины, обязанной подчиняться мужчине беспрекословно по закону, данному Богом.

Можно утверждать, что противоестественное преобладание мужского духа в христианском мировоззрении является источником не только церковных, но и неисчислимых морально-этических, правовых, экономических и прочих проблем в социальных институтах. Есть логически простое решение управленческой проблемы – внести изменения в Догмат, выполнить пересакрализацию Святой Троицы, принять к действию естественную формулу Святой Тетрицы: "Во Имя Отца, и Матери, и Сына-Дочери, и Святого Духа. Аминь!", в которой "Аминь!" будет означать не что иное, как непоколебимость и несомненность Духа.

Обратимся к секулярной формуле духа. Предложенная форма системной упаковки метафизических понятий в новую целостность позволяет оценивать их физическими категориями. Так атомы углерода, энергетически связанные между собой в тетраэдре, образуют алмаз, который универсально демонстрирует базовое свойство систем любой природы – рационально необъяснимое появление совершенно нового по смыслу качества, энергетически превышающее сумму энергетик составных элементов системы. Не случайно моральная сила и стойкость людей метафорически сравнивается с исключительной твердостью алмаза: "Тверд как алмаз". Резонно утверждать, что секулярный "дух" – социально-политическая категория морально-этических метафор негативного, позитивного или двойственного отношения людей к чему-либо и кому-либо. Энергетика метафорического "духа" – это логический инструмент двойного назначения: моральный "сепаратор" извне и этический "алмаз" изнутри личности, с помощью которого человек в виртуальном "стекле" жизни "вырезает" окно в социальный мир своего счастья. Для духа этических вывертышей-садистов нормальное для них окно в мир собственных душевных и телесных наслаждений открывается от причинения моральных и физических несчастий другим: запретил – хорошо, украл – отлично, "оскорбился" в чувствах и настрочил донос – душа поет!

Совокупная энергетика и "твердость" матрицы "духа" зависит от полюса отношений между "собственностью", "правом" и "словом". Законопослушные собственники, обладающие реальной возможностью свободного волеизъявления, создают демократическое государство для своей и общей пользы. И наоборот, когда действуют двусмысленные или размытые отношения к собственности (она украдена, отжата), к праву (не по закону, а по понятиям – "закон что дышло" ) и правдивости слова ("не обманешь – не проживешь"), то люди живут в иных, не демократических обществах. Исходя из этой формулы можно понять истоки любви россиян к Владимиру Путину, идентичному им по духу преданности: он тоже бессребреник с фривольным отношением к правосознанию и способностью врать как дышать; он справедлив, великодушен и милосерден, но все решает по закону; открыт правде и миру, но "своих" не сдает. Жизнестойкость людей внутри эластичной матрицы авторитарного "духа" зависит исключительно от степени преданности не делу и закону, а старшому по должности и званию, который может казнить, прощать и миловать. Предательство – страшный и наказуемый грех, а преданность как наследство переходит к новому "отцу" нации в традиционном антидемократическом колесе российской истории.

Делать бы жизнь с кого, есть? Конечно есть! Например, духовный стриптиз полусвятой троицы впечатляет: злобный паяц Владимир Жириновский грозится десятью тысячами росгвардейцев полностью изничтожить демократов-антипутинцев; генерал-укротитель демократии Виктор Золотов, обиженный правдой Алексея Навального, "ваше-благородно" обещает сделать из него сочную отбивную по-гвардейски; генерал-пехотинец Рамзан Кадыров скрепоносно поддерживает Золотова за его "правильный ход" духовно-кулачного окормления неразумных россиян – и все это делается ими в логике абсолютной выгоды от преданности "духу", освященному максимой sola fide – "только верою": "Путин – моя святость, Путин – моя любовь, Путин – мое спасение. Аминь!"

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции