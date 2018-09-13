Ватикан инициировал расследование по делу о домогательствах в США

Папа римский Франциск распорядился начать расследование в отношении американского епископа, заподозренного в сексуальных домогательствах. Об этом в четверг сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц Ватикана и американской католической церкви.

Речь идет о 75-летнем Майкле Брансфилде из епархии Уилинг-Чарлстон. Как отмечается, он ушел в отставку. На этом посту его временно заменит американский архиепископ Вильям Лори. Ему поручено провести следствие по делу Брансфилда. Предполагается, что объектами его вероятного неподобающего поведения были совершеннолетние лица.

Сегодня, 13 сентября, папа Римский встречается с лидерами Католической Церкви США, чтобы обсудить с ними скандал, связанный с актами педофилии среди католических священнослужителей по всему миру. Мероприятие инициировал американский кардинал Даниэль Динардо, который таким образом отреагировал на заявления итальянского архиепископа Карло Марии Вигано. В прошлом месяце Вигано​ обвинил папу в том, что он знал о недостойном поведении Маккаррика с 2013 года и при этом не принимал против него мер.

Накануне Франциск призвал высокопоставленных католических епископов со всего мира приехать в Ватикан, чтобы обсудить меры защиты детей от сексуальных домогательств со стороны служителей католической церкви. Встреча пройдет в феврале следующего года.