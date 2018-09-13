Трамп заявил, что число жертв урагана в Пуэрто-Рико завысили демократы

Президент США Дональд Трамп утверждает, что число погибших во время прошлогоднего урагана "Мария" в Пуэрто-Рико было завышено демократами. Об этом он написал в твиттере.

По словам главы Белого дома, жертвами стихии стали от 6 до 18 человек, а не три тысячи. Трамп настаивает, что информацию о большом числе погибших сфальсфицировала Демократическая партия США, чтобы выставить его в плохом свете.

В конце августа власти Пуэрто-Рико объявили, что число жертв, связанных с ураганом, достигло почти трех тысяч. Это более чем в 40 раз превышает предыдущие данные, согласно которым погибли 64 человека. Большинство людей погибли не непосредственно в момент удара стихии, а в последующие месяцы – от ее последствий, травм, голода и болезней.

Пуэрто-Рико – карибское островное государство, которое является "ассоциированной с США страной". Оно не входит в состав Соединенных Штатов. Жители Пуэрто-Рико имеют паспорта США и платят некоторые виды американских налогов, но не обладают в полном объеме социальными благами, которые получают их соотечественники на материке.