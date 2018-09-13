СМИ: Петр Верзилов находится в предынсультном состоянии

Участник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов находится в предынсультном состоянии. Его состояние оценивается врачами, как стабильно тяжелое. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В крови активиста не обнаружили каких-либо подозрительных веществ. Верзилов принимал только те препараты, которые ему давали врачи.

Верзилова доставили в тяжелом состоянии в токсико-реанимационное отделение вечером 11 сентября. Он начал терять зрение, речь и способность передвигаться. Это произошло вскоре после заседания суда, где рассматривалось административное дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной.

Близких Верзилова сначала не пускали к нему в палату, позднее родственникам все же удалось к нему попасть. По данным Русской службы Би-би-си, врачи прогнозируют, что Верзилов выйдет из тяжелого состояния через три-четыре дня.

Петр Верзилов был членом арт-группы "Война", позднее – вошел в состав Pussy Riot. В 2014 году участники панк-группы Надежда Толоконникова и Мария Алехина основали онлайн-издание "Медиазона". Верзилов занял пост его издателя.