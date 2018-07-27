Российские хакеры напали на две германские медиакомпании

Германские медиакомпании ZDF и WDR подверглись атаке российских хакеров. IT-сети обеих общественно-правовых компаний в начале июня были атакованы хакерской группой Sandworm, сообщает в пятницу, 27 июля, агентство AFP, со ссылкой на выдержки из еще не опубликованного материала журнала Der Spiegel.

Компания ZDF подтвердила факт хакерской атаки, нападению подверглись несколько ее компьютеров, при этом утечки данных не произошло. Компания WDR отказалась от комментариев, объяснив это причинами, связанными с техникой безопасности.

Федеральная прокуратура ФРГ намерена поручить расследование инцидента ведомству по уголовным делам федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия. Федеральное ведомство по охране конституции около двух недель тому назад сообщило, что немецкие медиакомпании и организации, занимающиеся исследованиями в сфере химического оружия, стали мишенью профессиональной кибератаки, следы которой ведут к российской хакерской группе Sandworm.

Как сообщает Der Spiegel, мишенью российских хакеров могла также стать швейцарская лаборатория в городе Шпиц, участвовавшая в анализе вещества, с помощью которого в марте в Великобритании был отравлен бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.