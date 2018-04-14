Швейцарская лаборатория прокомментировала слова Лаврова о деле Скрипаля

Химическая лаборатория в швейцарском городе Шпиц не стала подтверждать слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что она установила, что Сергей и Юлия Скрипали были отравлены в Солсбери веществом BZ, которое находится - как утверждает Лавров - в арсенале стран Запада.

В твиттер-аккаунте швейцарской лаборатории опубликовано несколько записей в качестве реакции на слова Лаврова. Там, в частности, сказано, что лаборатория сама по себе не может их комментировать, а все комментарии должна давать Организация по запрещению химического оружия. Кроме того, сказано, что британская лаборатория в Портон-Дауне установила, что отравляющее вещество принадлежало к так называемому классу "Новичок", и необходимо исходить именно из этого.

Лавров ранее выразил недоумение относительно того, что Организация по запрещению химического оружия в своем опубликованном недавно отчете об отравлении Скрипалей не привела данные швейцарской лаборатории. При этом неясно, на какую информацию опирался Лавров, говоря о якобы особом мнении лаборатории в Шпице.

В докладе говорится, что эксперты ОЗХО подтвердили выводы британской стороны о химическом составе вещества, которым были отравлены Скрипали. Британия утверждает, что речь идет о нервно-паралитическом веществе "Новичок". Место происхождения яда эксперты не определили, однако Британия утверждает, что эксперименты по производству "Новичка" производились в СССР и возобновились в России, на которую и возлагается ответственность за отравление Скрипалей. Бывший агент ГРУ и его дочь выжили после покушения.