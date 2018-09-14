Росгвардия: видеообращение Золотова – его собственная инициатива

В Росгвардии заявили, что видеообращение директора ведомства Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному было сделано по его собственной инициативе. Как отметили в пресс-службе Росгвардии, выступление Золотова разместили на сайте структуры сразу после его записи.

11 сентября глава Росгвардии вызвал Алексея Навального на "поединок", пообещав сделать из него "хорошую сочную отбивную". Это стало ответом на публикации Фонда борьбы с коррупцией о предполагаемых нарушениях при закупках ведомством продуктов для сотрудников.

В видеообращении Золотов назвал Навального "изделием из американской пробирки", а его заявления – "оскорбительными, клеветническими размышлениями", которые "в офицерской среде не принято просто так прощать".

В пресс-службе Кремля не стали осуждать заявление и лишь отметили, что "иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами". Позднее в Государственную думу внесли проект дуэльного кодекса России.