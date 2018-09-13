Выйдем, поговорим. Из-за чего россияне вызывают друг друга на дуэль

Многие комментаторы в интернете восприняли видеообращение Виктора Золотова к Алексею Навальному, в котором глава Росгвардии вызвал оппозиционного политика на дуэль, более подходящим не для генерала и офицера, а для "гопника" или "безмозглого бандита". Так ли это – мы предлагаем вам решить самим, изучив выдержки из рассмотренных российскими судами уголовных дел, в которых одним из эпизодов был "вызов на дуэль".

Вызов, который Виктор Золотов бросил сидящему в спецприемнике Навальному, породил целую волну реакций. Кто-то воспринял угрозы главы Росгвардии более чем серьезно, вспомнив о его возможной причастности к убийству Бориса Немцова, другие начали высмеивать бывшего охранника российского президента, наперебой вызывая его на разные поединки. Депутат Госдумы от ЛДПР даже внес на рассмотрение парламента "Дуэльный кодекс" (правда, оказалось, что он полностью списан из книги 1912 года). На самом деле, россияне вызывают друг друга на дуэли достаточно часто – трезвыми и в состоянии алкогольного опьянения, из-за старых обид и из-за спонтанно возникшей неприязни. Зачастую эти вызовы оборачиваются смертельным исходом и многолетними тюремными сроками для "дуэлянтов".

​"Честно выигранный телефон"

10 октября 2013 года Алтайский краевой суд рассмотрел и отклонил апелляцию осужденного по целому ряду статей УК гражданина Гузеватых В.И. Как установил суд, вместе со своим подельником Соколовым М.С. он похитил у жителя города Рубцовска сумку и сотовый телефон. За несколько часов до преступления Гузеватых и Соколов совершили еще несколько краж. Адвокат Гузеватых просила суд смягчить ему наказание, поскольку никакой кражи телефона тот не совершал: на самом деле его подельник Соколов якобы "выиграл" аппарат по условиям дуэли.

Из показаний осужденного:

"На просьбу Соколова послушать музыку, Ч.Я.А. (потерпевший. – Прим. РС) передал тому свой сотовый телефон. Соколов сперва слушал музыку, затем предложил Ч.Я.А. заложить его сотовый телефон, но тот отказался. После чего Соколов предложил Ч.Я.А. дуэль и они начали драться. В процессе драки Соколов сказал Ч.Я.А., что он нарушил условия драки, поэтому он заберет его сотовый телефон, положил его на лавочку, а сам стал одеваться. Ч.Я.А. подошел к лавке забрал с нее свой сотовый телефон и пошел с ним. В это время Соколов подошел к нему и сказал о том, что решил похитить сотовый телефон Ч.Я.А., применив насилие, предложил ему помочь, он дал на это свое согласие. Вместе побежали вслед за Ч.Я.А., догнав, Соколов обхватил Ч.Я.А. сзади за шею, удерживая, а он в это время забрал из руки сотовый телефон".

Аргументы адвоката звучали так:

"В суде установлено, что между Соколовым и Ч.Я.А. произошел спор, в ходе которого участники спора должны были драться, победитель должен забрать телефон. Гузеватых участия в споре не принимал. Потерпевший, по известным ему мотивам, не возражал против условий спора, проиграл указанный спор, что подтвердил в судебном заседании. Помогая Соколову забрать телефон у потерпевшего, Гузеватых субъективно не желал ограбить потерпевшего, а хотел вернуть честно выигранный Соколовым телефон".

Суд не удовлетворила такая трактовка кражи, и приговор Гузеватых был оставлен без изменений.

​Командир части против сотрудника ФСБ

В декабре 2013 года Выборгский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении командира войсковой части 42741 Алексея Фабрина. Фабрина судили за мошенничество: в 2010–2012 годах он нанимал на работу в часть "мертвые души", за которых получал зарплату, похитив таким образом около 1 миллиона рублей. Кроме того, вместе со своим подельником, старшим лейтенантом Максимом Галичем он вывез с территории части и продал третьим лицам автомобиль "ЗиЛ-130". В какой-то момент действиями Фабрина заинтересовались правоохранительные органы. 13 декабря оперативный сотрудник военной контрразведки вместе с двумя понятыми приехал в часть 42741, чтобы провести обыск в отделе учета и планирования.

"Фабрин, выражая недовольство действиями представителя власти – старшего оперуполномоченного отдела ФСБ России, осуществлявшего оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу и наделенного распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, с использованием нецензурных выражений высказал в отношении <потерпевшего> угрозу применения физического насилия, схватив его левой рукой за форменную одежду в области груди, а правой рукой произвёл замах, демонстрируя намерение нанести удар. После пресечения данных действий подсудимого, Фабрин продолжил угрозу применения насилия в отношении представителя власти, вызвав <потерпевшего> на дуэль".

Действия командира части были квалифицированы судом как "применение насилия в отношении представителя власти" (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По этой статье он был приговорен к 30 тыс. рублей штрафа (всего в соответствии с приговором Фабрина обязали выплатить штраф в размере 750 тыс. рублей).

Смертельная "зига"

29 июля 2014 года Октябрьский районный суд Ставрополя рассмотрел уголовное дело против Евтушенко В.Е., обвинявшегося в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего".

23 ноября 2012 года Евтушенко отмечал свой день рождения в кафе. По его словам, в заведении было много людей – как приглашенных гостей, так и просто случайно зашедших граждан, с которыми он жил "на одном районе". В их числе оказался некто Т., друг одного из охранников заведения. День рождения сопровождался конкурсами, выиграв один из которых, Т. на радостях крикнул "Зиг хайль!" (по другой версии одного из свидетелей – в ответ на чей-то выкрик "Хайль Гитлер!"). Это не понравилось одному из находившихся в кафе людей, некоему Барушеву, который решил устыдить Т. и его знакомого. За Т в свою очередь вступился Евтушенко.

Из свидетельских показаний:

"На конкурсе "Зиг Хайль" кричал Т. Он ни к кому не обращался. Просто сказал и пошел дальше, он очень был пьяный. Тут к нему на встречу, с "Диджейки", Б., он идет к нему и говорит; "Слышишь… ты типа… какого … ты не понимаешь что это такое", и начал ему объяснять, что это такое в грубой форме. Началась словесная перепалка. В этот самый момент подключился Евтушенко, видимо находился он где-то неподалеку, потому что подошел сам. Евтушенко хотел как бы прекратить эту потасовку, но его не понимали, Барушев был очень злой, рассерженным выкрикам, и он переключился на В. и начал ругаться уже с В. Других охранников в этот момент не было. Она вмешалась, сказала, чтобы шли отдыхать. Евтушенко, обращаясь к ней, сказал, что будет хорошо. Но Барушев был агрессивный, начал его на дуэль вызывать, пойдем один на один, рубашку расстегивает и кричит на весь зал. Они пошли к выходу".

Барушев был агрессивный, начал его на дуэль вызывать, пойдем один на один, рубашку расстегивает и кричал на весь зал

Вслед за этим началась массовая драка, которая закончилась смертью Барушева на ближайшей остановке транспорта от нанесенных ему ударов. Охранники не вмешивались, потому что не сочли фразу "Зиг хайль!" чем-то предосудительным:

Из показаний охранника:

"В тот вечер случился в зале конфликт, из-за того что, кто то что-то выкрикнул слова "Зиг хайль". "Зиг хайль" можно толковать по разному, смотря как можно понять это слово. Я не вникал в оценку этого слова, не придал ему значения, так как не знал значение этого слова. Я не знал, что это политическая агитация, так как эти слова никого не обидели. Поэтому не отреагировал и ничего не сделал".

По итогам заседания суда Евтушенко был приговорен к 9 годам лишения свободы. Дела крикнувшего "Зиг хайль!" Т. и других участников драки с Барушевым были выделены в отдельное производство.

"Дуэль" без дуэлянта

Это дело о покушении на убийство было рассмотрено Уярским районным судом Красноярского края в июле 2015 года. Обстоятельства случившегося в материалах суда изложены так:

"В ходе конфликта <потерпевший> и <обвиняемый> оскорбили друг друга, после чего <обвиняемый> пальцами рук надавил на его глаза и в рот, выломав зубы, после чего достал нож, подставив его к лицу. <потерпевший> кричал <обвиняемому>, чтобы он отпустил его. <Обвиняемый> высказывал угрозы убийством. Также <обвиняемый> сказал, что у него есть ружье и у них в 19 часов произойдет дуэль, на которой они будут стреляться. <Обвиняемый> после этого ушел из дома <потерпевшего>. Он зашел в свой дом, где взял незаконно хранящееся одноствольное ружье и несколько патронов, и пришел к дому <потерпевшего>. Через окно увидел его сидящим на диване и улыбающимся. <Обвиняемый> зарядил ружье патроном, в котором была дробь и через окно произвел навскидку выстрел в сторону <потерпевшего>, не имея умысла на его убийство. После чего перезарядил ружье и вновь произвел выстрел не прицеливаясь. После этого, развернулся и ушел, а <потерпевший> остался стоять. По пути выбросил патроны и ружье"

Потерпевшего спасла "своевременно оказанная медицинская помощь". По итогам суда обвиняемый был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Игра на опережение"

В июне 2016 года Калининский районный суд Челябинска рассмотрел дело против Воложанина А.Р., обвинявшегося по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", и подтвердил решение мирового суда, ранее наказавшего Воложанина обязательными работами. Воложанин попытался вызвать своего оппонента на дуэль, у обоих были пистолеты, но мужчины вовремя одумались:

"Из исследованных обстоятельств дела, установленными можно считать следующие: между Воложаниным и <потерпевшим> действительно произошла ссора, имеющая под собой длительные конфликтные отношения, в ходе ссоры Воложанин, действуя "на опережение", достал пистолет и направил его в сторону <потерпевшего>, мотивируя свои действия тем, что тот начал доставать из сумки оружие. Данное обстоятельство помимо самого Воложанина подтверждается показаниями свидетелей защиты, подтвердивших что <потерпевший> доставал из сумки предмет похожий на пистолет, а также свидетеля обвинения, пояснившего, что слышал от Воложанина слова: "...доставай что у тебя там есть, давай устроим дуэль ...". После того как <потерпевший> отказался от мысли достать оружие, Воложанин в свою очередь также убрал свой пистолет, поскольку угроза его жизни и здоровью миновала. Данное обстоятельство считаем установленным со слов Воложанина и оно ничем не опровергается, поскольку никто из свидетелей обвинения, которые видели в руках Воложанина оружие, не указывают, в течении какого времени он его направлял в сторону <потерпевшего> и в связи с чем Воложанин убрал оружие".

​Дуэль из-за телевизора

Как ни парадоксально, больше всего под классическое определение дуэли подходит случай, произошедший в августе 2018 года в подмосковном Воскресенске во время обычной пьянки. Виной всему стал телевизор: обвиняемому Турдыбекову А.Г. показалось, что его сосед, с которым они распивали спиртное, собирается бросить телевизор на голову их собутыльницы, сидевшей в той же комнате вместе со своим ребенком на коленях.

"Турдыбеков А.Г. показал, что 18.08.2016 г. в дневное время он совместно с <потерпевшим> распивал спиртными напитки в своей комнате. Когда алкоголь закончился, они сходили в магазин, а, вернувшись, <потерпевший> сразу пошел в комнату, где уже находились супруги Н. с ребенком, а Турдыбеков А.Г. направился в уборную. Вернувшись в комнату, подсудимый увидел <потерпевшего>, держащего над собой на вытянутых руках старый телевизор, и подсудимому показалось, что <потерпевший> хотел бросить этот телевизор на Н. и ребенка, поэтому, опасаясь за ребенка, у подсудимого сработала защитная реакция, он толкнул <потерпевшего>, в результате чего тот упал, бросив телевизор.

В ходе конфликта подсудимый взял два ножа, один из которых дал потерпевшему, а второй оставил себе

На этой почве между ними начался конфликт, для предотвращения которого между ними встал Н., стал, успокаивать Турдыбекова А.Г., объяснив, что <обвиняемый> хотел сесть на телевизор, а так как шнур за что-то зацепился, то он поднял его над головой, чтобы отцепить шнур. Конфликт между подсудимым и потерпевшим происходил словесно в нецензурной форме. В ходе конфликта подсудимый взял два ножа, один из которых дал <потерпевшему>, а второй оставил себе, предложив <потерпевшему> дуэль на ножах. В тот момент, когда Н. отошел в сторону, Турдыбеков А.Г. с <потерпевшим> шагнули навстречу друг к другу, и подсудимый нанес удар ножом в левую часть груди <потерпевшего>. <Потерпевший> ему удары не наносил".

Турдыбеков выиграл дуэль, но был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.