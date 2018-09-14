"Ни подвинуться, ни воды попить". Рассказы задержанных 9 сентября

В России продолжаются задержания участников акций против пенсионной реформы. В Санкт-Петербурге в четверг вечером в полицию увезли как минимум семерых активистов. Они участвовали в бессрочной акции протеста на Марсовом поле. По подсчетам правозащитников, 9 сентября в Петербурге полиция задержала более 650 участников пенсионного протеста. 80 человек получили административный арест, более двухсот оштрафованы, десяткам назначили обязательные работы.
Среди арестованных оказалась девушка с инвалидностью 3 группы, которая в первый раз вышла на протестное мероприятие. Суд назначил ей 13 суток ареста. Практически всех задержанных обвиняют в том, что они принимали участие в акции, которая создавала помехи для работы транспортной и социальной инфраструктуры. Правозащитники уверены, что задержания и аресты незаконны, а власть мстит молодежи за готовность участвовать в протестном движении.
Наибольшее количество активистов было задержано на Пироговской набережной, куда импровизированным шествием от перекрытой площади Ленина дошли участники протеста. Там полиция окружила демонстрантов, и стала десятками их задерживать. Людей препровождали в обычные городские автобусы, которые, по словам очевидцев, были набиты до такой степени, что напоминали транспорт в часы пик. Нескольким активистам на набережной стало плохо из-за давки и духоты, кто-то терял сознание.
Задержания в Санкт-Петербурге
17-летний студент Данила Петров приехал в Санкт-Петербург учиться. В Мурманске, где он жил до этого, он был волонтером штаба Алексея Навального и неоднократно участвовал в протестных акциях. "Сейчас переехал, интересно было посмотреть, как проходят акции в больших городах", – объясняет он свой выход на улицу. На Пироговской набережной студента задержали:
Около меня, например, мужчина в обморок упал. Я видел, как бьют людей
– Сотрудники полиции, ОМОНа и Росгвардии начали с двух сторон идти на людей стенка на стенку, начали в итоге сжимать нас в кольцо. Разделили толпу, около часа держали нас в кольце, постоянно прижимали к стенам, давили, не знаю зачем. Мы стояли в таком положении час, людям становилось плохо, потому что было жарко, ни подвинуться нельзя было, ни воды попить. В моей толпе пятерым людям стало плохо, и их с большим трудом выпустили оттуда. Многим говорили: "Стойте и ждите". Около меня, например, мужчина в обморок упал. Я видел, как бьют людей, но мне повезло, ко мне сотрудник ОМОНа подошел, взял меня под руку и повел в автобус обычный, городской.
– Долго вас возили по городу?
– Около часа, наверное. Люди уже были изначально в автобусе, их задержали на площади Ленина. Они около четырех часов уже провели в автобусе, когда нас забрали на Пироговской набережной. И еще час мы просто стояли и ждали. Потом приехали к 53-му Даниловскому ОВД, и там минут 20 еще выбирали, кого туда отправить, а остальные все уехали дальше по отделениям.
– Что происходило в ОВД, как с вами обращались?
– Мне безумно повезло, потому что 53-е ОВД оказалось очень культурным. Сотрудники полиции сказали: "Мы очень надеялись, что никого не привезут". В итоге привезли, но люди, видимо, еще не испорченные системой. К нам очень вежливо относились, не хамили. Конечно, были мелкие нарушения, но на фоне такой человечности, – и так стресса очень много было, и протоколы сами предлагали забрать, копии, что редкое явление. В 12 ночи я уже домой ехал. Так как я несовершеннолетний, у меня будет комиссия по делам несовершеннолетних. Я предполагаю, что дней 15 должно пройти, пока они все эти документы оформят.
– А что ваши родители говорят?
– Мама всегда меня поддерживала, и она сама понимает прекрасно все эти проблемы, и отец. Они, конечно, на акции не выходят, потому что, наверное, разница в возрасте чувствуется, но в то же время я им позвонил, рассказал все, и они просто переживают за меня, чтобы не было каких-то проблем, но в то же время поддерживают.
– Это ваша первая акция, в которой вы принимаете участие?
– Нет, наверное, пятая или шестая акция. Я раньше выходил в Мурманске, даже задерживали.
– Вам 17 лет, многие люди в этом возрасте интересуются совершенно другими вещами. Что вас заставляет интересоваться политикой, тем, что происходит в стране?
У нас север, у нас очень тяжелые условия, и люди не доживут до этого возраста
– У меня есть родители, мама и папа, бабушка. Их эта повестка митинга конкретно касается. Они тоже не выйдут на пенсию, они работали, и в нашей стране не такой высокий уровень жизни, чтобы говорить: что мне ваша пенсия, мне эти копейки не нужны. Я вообще из Мурманска, у нас север, у нас очень тяжелые условия, и люди не доживут до этого возраста, даже с северными сокращениями пенсий, где, грубо говоря, год за два, это классика жанра. Люди просто не доживут, особенно мужчины. Моряки, которые ходят в море, трудятся по три месяца безостановочно, потом месяц отдыхают, а потом по второму кругу. Когда в Мурманске открылся штаб Навального, я пошел на открытие и понял, что мне надо помогать, надо что-то делать. Потому что надо собираться, надо гражданскую активную позицию проявлять. Я страну свою люблю и хочу, чтобы у всех здесь все было хорошо.
35-летний Предприниматель Владислав Мулярчик тоже оказался задержан в кольце на Пироговской набережной. Вот его рассказ о том, что там происходило:
Сначала по одному человеку вытягивали, а потом всю группу запихали по автобусам
– Я пришел на площадь Ленина, но она оказалась закрыта, потом все пошли куда-то в другое место и мы вышли на Пироговскую набережную. На Пироговской набережной сначала в одну сторону пошли, увидели, что там закрыто, потом в другую сторону пошли, там тоже закрыто, в общем, с обеих сторон заблокированы оказались. Потом кольцо сужалось, и в итоге мы оказались в таком загоне с оградой в виде "космонавтов", ОМОНа. Два ряда было их, чтобы никто не прорвался. Сначала по одному человеку вытягивали, а потом всю группу запихали по автобусам. Подъехал автобус – запихали, сколько влезло, следующий подъехал – следующих распихивают. Брали всех подряд, не тех, кто как-то выделялся, а просто всех. Я как раз в последний автобус и влез. В автобусе нас было человек 150, все сидячие места были заняты и стоячие тоже. Сначала нас повезли в сторону Сестрорецка, потом повернули на Кронштадт, в Пушкине часть выгрузили, в Павловске часть выгрузили. Я четыре с лишним часа катался в автобусе, в итоге меня в 80 отделение отвезли, в Колпино. Где-то в 11 часу мы туда приехали, и до шести утра нас оформляли. Покормили, два раза нам еду привозили, один раз сама полиция, а второй раз кто-то от правозащитников привез.
– А как полиция с вами обращалась?
– Полиция разговаривала очень вежливо, реально вежливо, никаких нареканий. До шести часов нас оформляли, а в шесть часов забрали все вещи, шнурки и в камеры отправили. Я был в одной футболке, мне ничего не дали, на голых нарах лежали. Я еще с алкашом каким-то лежал, мерз там. С шести утра до половины четвертого дня мы в камерах были. Потом нас восьмерых отвезли в суд. Меня первым судили, дали мне 15 тысяч штрафа и отпустили.
– Вас первый раз так задерживают?
– Да, первый.
– С вашей точки зрения, насколько эта акция отличалась как-то по действиям полиции, по жестокости от предыдущих?
– Самое главное отличие – это то, что были не автозаки, а обычные автобусы. И если в прошлый раз полиция просто хотела, чтобы рассосался народ, зажимали к метро, чтобы мы все в метро зашли. В этот раз нас целенаправленно окружили, и просто всех без разбора "упаковали". Даже прессу "упаковали". По жестокости, ну, как и раньше колотили некоторых, так и сейчас колотили. Ну, стариков тоже брали.
– Как давно вы вообще выходите на такие акции?
– Первый раз 12 июня прошлого года вышел. Я посмотрел фильм "Он вам не Димон", на акцию ту я не пришел, а 12 июня вышел.
– Чем вы занимаетесь?
– Я индивидуальный предприниматель, у меня небольшое производство – мебельные фасады из массива. Мне 35 лет, среднее специальное образование.
Если народ не вышел, когда его ограбили на 600 тысяч, то уже никакого больше смысла нет
– Если подытожить, какое у вас впечатление от того, что произошло? Вы будете продолжать выходить на какие-то еще акции, если они будут?
– Я думаю, это последний был митинг, который имел смысл. Если народ не вышел, когда его ограбили на 600 тысяч и выше, то уже все, уже никакого больше смысла нет. Народ все терпит. Сейчас надо просто уезжать из России. Другого выхода я не вижу из этой ситуации. Сейчас должны были выйти все. 53 процента готовы были выйти, по опросам, но народу было реально меньше, чем на прошлых митингах. Мне кажется, это менталитет такой – просто терпят и все, привыкли ко всему, – заключает Владислав Мулярчик.
Акции протеста против повышения пенсионного возраста состоялись 9 сентября в десятках городов России. В 59 городах мероприятия согласовать не удалось, и только в 12 они были разрешены властями. По подсчетам организаторов, по всей стране на улицы вышли от 60 до 80 тысяч человек. Более тысячи человек были задержаны.
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