Bellingcat обнаружили связь Петрова и Боширова со спецслужбами

В досье Федеральной миграционной службы России на Александра Петрова, которого в Британии обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, отсутствует информация о его жизни и выданных документах до 2009 года. А в файле с паспортными данными россиянина имеются штампы "сведений не давать" и "с.с." (совершенно секретно). Такую информацию публикуют международная расследовательская группа "Bellingcat" и издание "The Insider".

В России такие штампы ставят сотрудникам спецслужб и высокопоставленным чиновникам. В расследовании отмечается, что Петров и Боширов купили билеты до Лондона 1 марта, за день до вылета. В интервью для канал RT они утверждали, что долго планировали поездку.

13 сентября телеканал RT опубликовал интервью с двумя мужчинами, которые представились, как Александр Петров и Руслан Боширов. Они якобы являются подозреваемыми в деле об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Британские власти ранее опубликовали видеозаписи и фото людей, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок". Они были названы как "Александр Петров" и "Руслан Боширов", причем следствие не исключило, что это подставные имена. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что речь идет об агентах российской военной разведки, а сама операция согласовывалась в российском политическом руководстве.

Бывший агент ГРУ и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. После долгого лечения они выжили и были выписаны из больницы, сейчас их местонахождение не известно.