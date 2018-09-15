Петр Верзилов, вероятно, будет отправлен на лечение в Германию

Участник группы Pussy Riot и руководитель издания "Медиазона" Петр Верзилов продолжит лечение в Германии, сообщила его подруга Вероника Никульшина. По ее словам, Верзилов остается в болезненном состоянии бреда и галлюцинаций, но уже не в столь тяжелом, как в первые часы заболевания, сообщает "Медуза".

Петр Верзилов попал в реанимацию 11 сентября с ухудшением зрения, речи и моторики. Его близкие высказывали подозрения, что он подвергся отравлению медикаментами. Одни источники утверждали, что врачи не обнаружили у него в крови никаких подозрительных веществ и высказали предположение, что у больного "предынсультное состояние". Другие – что врачи диагностировали у него отравление холинолитическими средствами, которые блокируют нейромышечные передачи.

14 сентября появились сообщения, что Петр Верзилов пришел в сознание. Предложение о переводе больного на лечение в Германию пришло от друга его отца, врача одной из берлинских клиник.