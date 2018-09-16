Космос для всех, боль растений и пятый лишний

1. Каждый из нас (ну, может, почти каждый) мечтал хоть раз посмотреть на Землю из космоса, но удавалось это лишь единицам. Благодаря космическому туризму эта мечта может стать немного доступнее, но все равно лишь у очень незначительного меньшинства найдутся десятки тысяч долларов, чтобы заплатить за билет на орбиту. Но на прошлой неделе Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и крупнейшая авиакомпания страны All Nippon Airways (ANA) объявили о создании консорциума Avatar X, который может сделать взгляд из космоса доступным для каждого.

Консорциум собирается производить «аватаров» - управляемых с земли космических роботов, которые позволяют их операторам видеть, слышать и даже тактильно ощущать то, что происходит на других планетах и космических станциях, где эти роботы будут работать. В консорциум уже вошли более 30 японских компаний, занимающихся телекоммуникациями, робототехникой, производством полупроводников, и т.д., и т.п.

Сайт Avatar X утверждает, что пилотом подобного аватара сможет стать каждый, и что в космосе пригодятся любые земные навыки — строитель будет управлять роботом-строителем, врач — роботом-врачом, фермер — роботом-фермером. И даже те, у кого нет вообще никаких навыков, смогут использовать этих роботов для того, чтобы посмотреть на другие планеты.

Первым этапом проекта станет строительство тестового полигона для аватаров на южно-японском острове Кюсю. Это должно произойти уже в 2019 году. В следующем десятилетии консорциум планирует начать использовать аватары на орбите земли. В дальнейших планах — Луна, Марс и далее везде.

2. 6 сентября ФБР внезапно закрыло обсерваторию по изучению солнца в штате Нью-Мексико. Сотрудники организации прибыли на территорию обсерватории на военных вертолетах Blackhawk и эвакуировали всех сотрудников «по соображениям безопасности». Что это за соображения безопасности, ФБР сообщать отказывается. Местная полиция заявила прессе, что она не имеет ни малейшего понятия о том, с чем всё это связано. Сами астрономы тоже не в курсе.

Кроме обсерватории закрыли и близлежащее почтовое отделение.

Пикантность ситуации придает то, что в 200 км от закрытой обсерватории находится знаменитый на всю Америку город Розуэлл, где в 1947 году якобы произошло крушение инопланетного НЛО, остатки которого вместе с пилотом были захвачены американской армией. Сама американская армия утверждала, что возле города упал обычный метеозонд, но недавно власти сменили версию: теперь они говорят, что это был секретный наблюдательный аэростат, но многие всё равно им не верят.

Прошло уже полторы недели, но лаборатория до сих пор остаётся закрытой без указания конкретных причин.

3. Собака спасла человека от 50-летнего тюремного заключения. Сантехника Джошуа Хорнера осудили за принуждение к сексу его собственной несовершеннолетней дочери от первого брака. Выдвинувшая обвинения женщина (её имя не называется, но, судя по всему, это его бывшая жена) утверждала, что Хорнер пригрозил ей убить их домашних животных, если она расскажет кому-нибудь о случившемся и, чтобы доказать серьезность своих угроз, прямо у неё на глазах застрелил их собаку Люси. Хорнер утверждал, что он не принуждал дочку к сексу, а собаку его бывшая жена просто кому-то отдала. Несмотря на отсутствие других свидетелей и обличающих его физических улик, суд признал Хорнера виновным и приговорил к пятидесяти годам заключения. Но сантехнику согласились помочь активисты из правозащитной организации Oregon Innocence Project. Они решили проверить, действительно ли собака мертва, и после нескольких месяцев поисков смогли установить её нового хозяина и найти у него дома живую и невредимую Люси. Поскольку обвинившая Хорнера женщина соврала под присягой, обвинения с него тут же сняли. В тюрьме он провел один год и четыре месяца. А выдвинувшая обвинения женщина не явилась в суд и скрывается от журналистов.

4. Плохие новости для вегетарианцев — у растений тоже есть подобие нервной системы, действующее почти так же, как у животных. Когда вы раните животное, потревоженные нервные клетки выделяют глютамат, тот запускает распространяющуюся по соседним клеткам волну ионов кальция, которая и передает мозгу информацию о повреждении — то есть боль. Поврежденные растения, как выяснилось, делают то же самое: когда вы отрываете у дерева лист, изменения в уровне глютамата в соседних клетках запускают волну ионов кальция. Правда, волна эта идет не к мозгу, как у животных, а к другим, здоровым, частям растения, сообщая им о произошедшем. Выяснилось это случайно, когда ученые исследовали то, как растения реагируют на гравитацию. Как распространяется в растении сигнал о повреждении, можно посмотреть на этом видео:

5. Индекс цитируемости — один из главных показателей значимости научной статьи. Чем больше ученых ссылаются на статью в своих собственных работах, тем она важней для науки. Группа ученых из Канады, Франции и США решила изучить историю публикаций в 923 научных журналах и обнаружила, что у статей, которые были отклонены первым журналом, в который они были отправлены, и напечатаны только со второй, третьей или более попытки, индекс цитируемости значительно выше, чем у статей, которые были приняты к публикации сразу.

Интересно было бы посмотреть на подобное исследование о художественной литературе: известно, что первую книгу Джоан Роулинг о Гарри Поттере отклоняли 12 раз, а Роберт Персиг получил рекордных 120 отказов, прежде, чем нашел издательство, согласившееся напечатать его роман «Дзен и искусство ухода за мотоциклом», ставший впоследствии культовым. Список 40 знаменитых книг, которые были отклонены издателями (среди них есть «Скотный двор», «Уловка-22», «Унесенные ветром», «Лолита» и т.д. и т.п.), можно посмотреть здесь.

6. Кстати о художественной литературе: отельная сеть Travelodge опубликовала список 20 книг, которые её посетители чаще всего оставляют после себя в номерах. На первом месте «Исповедь служанки» Маргарет Этвуд. На десятом - «Гарри Поттер и философский камень» Роулинг, её же «Фантастические твари и где они обитают» - на 14-м. На 19-м - «Искусство сделки» Дональда Трампа.

7. И о научных статьях: американские исследователи обнаружили, что в мире существует как минимум 265 ученых (на самом деле счет, возможно, идет на тысячи), публикующих по 72 научных статьи в год и больше — то есть приблизительно по научной статье каждые пять дней. Причем таких ученых с каждым годом становится всё больше и больше. Авторы исследования не поленились и написали каждому из них с просьбой объяснить свою исключительную плодовитость. Самым популярными ответами оказались «напряженная работа», «любовь к науке» и «участие в нескольких проектах». А абсолютным рекордсменом стал бывший президент Университета Тохока в Японии Акихиса Инуэ, опубликовавший 2566 научных статей за 12 лет, то есть в среднем по 213 статей в год.

8. Группа американских школьников запустила кампанию протеста против того, что их вызывают к доске. Школьники утверждают, что для многих из них, даже тех, кто отлично выучил уроки, необходимость выступать перед учителем и одноклассниками является ежедневной психической травмой, и что нельзя заставлять людей делать то, что им неприятно. О кампании много пишут в американской прессе, и некоторые учителя уже пообещали учесть эти пожелания.

9. Новые методы генетического тестирования и общедоступные базы ДНК в последние годы часто позволяют детям, зачатым от донорской спермы, определять своих биологических отцов — не обязательно по имени, но по крайней мере по номеру. Так случилось с детьми американского донора спермы?, известного под номером 2757, который стал биологическим как отцом как минимум 45 детей: 29 девочек и 16 мальчиков. Некоторые из них уже нашли друг друга в интернете и начали общаться. Другие уже определены, но пока не включились в общение — самому младшему сейчас всего 1 год.

10. Американские психологи подтвердили то, о чем все уже давно подозревали как минимум со времен Дюма: оптимальный размер дружеской компании — трое-четверо человек, стоит в ней появиться пятому или шестому, как компания распадается на более маленькие группки. Психологи объясняют это тем, что начиная с пятого участника количество возможных альянсов по двое и по трое между членами компании делается таким большим, что её внутригрупповая динамика становится непредсказуемой и участникам подобной компании уже не очень комфортно в ней находиться.