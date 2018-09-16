Представители Сеула отправились в Пхеньян для подготовки саммита

Делегация Южной Кореи отправилась в КНДР для подготовки двухстороннего саммита с участием лидеров двух стран, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап". По данным агентства, в Пхеньян направились более 90 человек, включая репортёров.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится в КНДР во вторник, 18 сентября. Саммит продлится до 20 сентября. По данным "Рёнхап", южнокорейский президент вылетит в Пхеньян прямым рейсом. Это будет его первая поездка в Северную Корею в качестве главы государства.

Первая встреча Мун Чжэ Ина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоялась в апреле в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Тогда стороны заявили о намерении заключить мирный договор и добиться ядерного разоружения Корейского полуострова.